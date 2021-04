Am Donnerstagabend, den 22.04.2021, ist der Hamburger SV zu Gast beim SV Sandhausen. Der Tabellendritte HSV muss gegen die Schwaben dringend siegen, um den Anschluss an einen direkten Aufsteigsplatz nicht zu verlieren. Diesen belegt aktuell Greuther Fürth mit vier Punkten Vorsprung. In Lauerstellung ist weiterhin der FC Heidenheim, der sich mit nur zwei Zählern Abstand auf die Hanseaten durchaus Chancen auf den Relegationsplatz ausrechnen dürfte. Der Druck beim HSV ist also vor dem Nachholspiel gegen die im Abstiegskampf steckenden Sandhäuser groß.

Wo wird die mit Spannung ewartete Partie zwischen Sandhausen und Hamburg live übertragen?

Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream erfahrt ihr hier.

Sandhausen gegen Hamburg: Anstoß, Nachholspiel, Spielort

Nachdem die Mannschaft des SV Sandhausen eine zweiwöchige Quarantäne aufgrund einiger Corona-Fälle einhalten musste, wurde die Partie gegen den HSV vom 29. Spieltag auf den 30. Spieltag verlegt.

Alle Infos im Überblick:

Teams: SV Sandhausen, Hamburger SV

Wettbewerb: 2. Fußball-Bundesliga 2020/2021, 29. Spieltag (verlegt 30. Spieltag)

Datum und Uhrzeit: 22.04.2021, 20:30 Uhr

Spielort: BWT-Stadion am Hardtwald

SV Sandhausen gegen HSV live im TV und Stream: Free-TV, Sky oder DAZN?

Das Nachholspiel der 2. Bundesliga zwischen Sandhausen und Hamburg wird nicht live im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Livestream wird es nicht geben. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich der Pay-TV-Sender Sky gesichert. Dort wird die Partie live und in voller Länge übertragen. DAZN wird die Begegnung nicht zeigen.

Alle Infos zur Übertragung SV Sandhausen gegen HSV am 22.04.2021 um 20:30 Uhr:

Free-TV: -

Pay-TV: Sky Sport 1