Netflix echten Sommerflair in die Wohnzimmer: Aktuell nimmt die „Surviving Summer“ die Abonnenten wieder mit nach Australien. Darin kehrt Surferin Summer zurück nach Shorehaven und schafft es ins Nationalteam. Doch nicht nur ihre Leidenschaft sorgt für Herausforderungen, sondern auch ihre Beziehung zu Ari... Auch im Herbst bringtechten Sommerflair in die Wohnzimmer: Aktuell nimmt die zweite Staffel der Seriedie Abonnenten wieder mit nach Australien. Darin kehrt Surferin Summer zurück nach Shorehaven und schafft es ins Nationalteam. Doch nicht nur ihre Leidenschaft sorgt für Herausforderungen, sondern auch ihre Beziehung zu Ari...

Kaum sind die neuen Folgen verfügbar, fragen Fans schon nach mehr. Geht die Serie mit Staffel 3 weiter? Was aktuell zu einer Fortsetzung bekannt ist, erfahrt ihr hier.

Geht „Surviving Summer“ mit Staffel 3 weiter?

Gleich vorweg: Bisher hat Netflix noch nicht verlauten lassen, ob „Surviving Summer“ mit einer dritten Staffel verlängert wird. Für gewöhnlich wartet der Streamingdienst immer erst den Erfolg der aktuellen Staffel ab, bevor er eine weitere in Auftrag gibt.

Da „Surviving Summer“ zu den beliebtesten Serien in Australien zählt und weltweit in den Netflix Top-10-Listen zu finden war, gilt eine erfolgreiche Staffel 2 allerdings als sehr wahrscheinlich.

Wann startet Staffel 3 auf Netflix?

Noch ist die dritte Staffel nicht bestätigt. Somit ist auch noch kein offizielles Startdatum bekannt. Sobald es Infos dazu gibt, findet ihr diese hier.

Worum könnte es in Staffel 3 gehen?

Bisher ist noch nichts über eine mögliche Handlung von Staffel 3 bekannt. Wir können also nur mutmaßen, worum es gehen könnte. In Staffel 2 verfolgt Protagonistin Summer das Ziel, Teil des australischen Nationalteams zu werden. Je nachdem, wie gut sie sich schlägt, wäre es denkbar, dass eine Fortsetzung ihre weitere Karriere als Profi-Surferin erzählt. Außerdem spielt die Beziehung zwischen Summer und Ari eine sehr große Rolle in der Serie, weshalb diese gewiss einmal mehr im Fokus stehen dürfte...

In Australien hat sich seit dem letzten Sommer vieles verändert – und zwischen Ari und Summer steht mehr als nur die Distanz der letzten Monate.

© Foto: 2023 Netflix, Inc

Gibt es einen Trailer zu Staffel 3?

Da bisher noch nichts über eine dritte Staffel von „Surviving Summer“ bekannt ist, gibt es auch noch keinen Trailer. Den offiziellen Trailer von Staffel 2 findet ihr in diesem Artikel.

Wer ist im Cast von „Surviving Summer“?

Aktuell ist nicht klar, ob es eine Staffel 3 von „Surviving Summer“ geben wird. Daher können wir auch nur vermuten, wer von den Hauptdarstellerinnen und Hauptdarstellern auch in einer Fortsetzung erhalten bleibt. Wahrscheinlich wäre, dass die Surfcrew weiter wächst und neue Charaktere zum Cast dazukommen. Die wichtigsten Schauspielerinnen und Schauspieler aus Staffel 1 und 2 findet ihr hier:

Rolle – Darsteller