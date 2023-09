Ein Jahr lang trainierte Summer, um mit den Surfkünsten ihrer australischen Freunde mitzuhalten. Nun kehrt sie in Staffel 2 der Netflix-Serie „Surviving Summer“ endlich zurück an den Ort, an dem sie ihr Herz verloren hat. Doch dort angekommen merkt sie schnell, dass sich einige Dinge seit ihrer Abreise verändert haben...

Wann könnt ihr die neuen Folgen der Surfer-Serie auf Netflix streamen? Werden Summer und Ari wieder zueinander finden? Alle Infos zur zweiten Staffel bekommt ihr hier.

Wann startet Staffel 2 auf Netflix?

Im September nimmt euch Netflix wieder mit nach Australien: Die zweite Staffel von „Surviving Summer“ startet am Freitag, 15.09.2023. Wie gewohnt stehen die Folgen am Erscheinungstag ab 9 Uhr zur Verfügung.

Wie viele Folgen hat Staffel 2 von „Surviving Summer“?

Wie bereits bei der ersten Staffel wird auch die Fortsetzung in zehn Folgen erzählt. Diese werden voraussichtlich wieder jeweils eine Länge von ca. 30 Minuten haben.

Worum geht es in Staffel 2?

In Staffel 2 verfolgt Summer ihren großen Traum: Nachdem sie ein Jahr lang in New York trainiert hat, will sie es zurück in Australien in das Nationalteam schaffen. Dafür muss sie an den Nationals teilnehmen. Was sie dort abliefert, überrascht alle: Summer ist nicht nur gut, sie mischt ganz oben mit. Doch als sie sich für das Nationalteam qualifiziert, macht sie sich die Teamchefin zur Feindin – und das ist ausgerechnet Aris neue Freundin Wren...

Finden Summer und Ari in Staffel 2 wieder zueinander?

Das ist der Trailer zu Staffel 2

Einen Monat vor dem Start veröffentlichte Netflix den offiziellen Trailer zu Staffel 2 von „Surviving Summer“. Diesen gibt es bislang allerdings nur auf Englisch.

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

Wer ist im Cast von Staffel 2?

Neu dabei in Staffel 2 sind in Shorehaven die Charaktere Elo, Wren und Baxter. Gespielt werden sie von Olympia Valance, Annabel Wolfe und Josh MacQueen. Die wichtigsten Darstellerinnen und Darsteller aus Staffel 1 findet ihr hier:

Rolle – Darsteller