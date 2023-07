„Süße Magnolien“ auf Netflix veröffentlicht. Auch darin geht es um jede Menge Drama im Leben der drei Freundinnen aus der Südstaatenstadt. Fans, die bereits alle neuen Folgen geguckt haben, stellen sich nun die Frage: Gibt es Nachschub? Nach mehr als einem Jahr warten wurde jetzt Staffel 3 vonaufveröffentlicht. Auch darin geht es um jede Menge Drama im Leben der drei Freundinnen aus der Südstaatenstadt. Fans, die bereits alle neuen Folgen geguckt haben, stellen sich nun die Frage: Gibt es Nachschub?

Ob man mit einer Fortsetzung rechnen kann und was darüber bereits bekannt ist, erfahrt ihr hier. Von Handlung bis Darsteller – das müsst ihr über Staffel 4 von „Süße Magnolien“ wissen.

Gibt es Staffel 4 von „Süße Magnolien“?

Aktuell ist noch nicht bekannt, ob Netflix eine weitere Fortsetzung von „Süße Magnolien“ plant. Allerdings umfasst die gleichnamige Buchreihe von Sherryl Woods mittlerweile elf Romane. Stoff für Staffel 4 sollte es demnach noch reichlich geben.

Für gewöhnlich macht Netflix es vom Erfolg einer Veröffentlichung abhängig, ob es eine Fortsetzung gibt. Es bleibt also abzuwarten, wie die Fans auf „Süße Magnolien“ Staffel 3 reagieren.

Wann startet Staffel 4 auf Netflix?

Da noch nicht bekannt ist, ob „Süße Magnolien“ fortgesetzt wird, kann an dieser Stelle auch kein Erscheinungsdatum genannt werden.

Sicher ist jedoch: Sollte es Staffel 4 von „Süße Magnolien“ geben, stehen die neuen Folgen ab 9 Uhr am Startdatum auf Netflix zur Verfügung.

Wie viele Folgen umfasst Staffel 4 von „Süße Magnolien“?

Die bisherigen Staffeln von „Süße Magnolien“ umfassen je zehn Folgen. Diese dauern jeweils 45 Minuten. Es ist zu erwarten, dass sich Netflix bei einer Fortsetzung daran orientieren wird.

Worum könnte es in der Fortsetzung gehen?

Da Staffel 3 gerade erst veröffentlicht wurde, lässt sich noch nichts über eine mögliche Handlung von Staffel 4 sagen. Allerdings wird das Leben von Maddie, Helen und Dana Sue weiterhin einige spannende Ereignisse bieten. Außerdem rückte die nächste Generation bereits in den vorigen Staffeln immer mehr in den Fokus. Dieser Trend könnte in einer Fortsetzung weiter umgesetzt werden.

Gibt es einen Trailer zu Staffel 4?

Noch gibt es keinen Trailer von „Süße Magnolien“ Staffel 4, da noch gar nicht feststeht, ob die Serie überhaupt eine Fortsetzung bekommt. Sobald Netflix einen ersten Einblick veröffentlicht, findet ihr diesen hier.

Die Besetzung von „Süße Magnolien“ Staffel 4 im Überblick

Die bisherige Besetzung von „Süße Magnolien“ blieb im Laufe der Serie größtenteils gleich. Somit kann man für Staffel 4 einen recht ähnlichen Cast erwarten. Welche Schauspieler vermutlich für eine Fortsetzung zurückkehren werden, seht ihr in der Besetzungsliste:

Darsteller – Rolle