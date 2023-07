Für die Fans von „Süße Magnolien“ geht es jetzt wieder in die kleine Südstaatenstadt Serenity in South Carolina: Die dritte Staffel der Serie startet auf Netflix. Dann erfahren wir endlich, wie die Geschichte um die drei Freundinnen Maddie, Helen und Dana Sue weitergeht.

Wann werden die Folgen veröffentlicht? Was passiert? Und wer spielt mit? Hier erfahrt ihr die wichtigsten Infos rund um Start-Uhrzeit, Handlung, Trailer, Darsteller und Co. von „Süße Magnolien“ Staffel 3.

Wann startet „Süße Magnolien“ Staffel 3 auf Netflix?

Über ein Jahr nach dem Release der zweiten Staffel steht nun endlich fest, wann „Süße Magnolien“ Staffel 3 erscheinen wird. Netflix hat als Startdatum Donnerstag, 20.07.2023, angekündigt.

Wie gewohnt stehen die neuen Folgen ab 9 Uhr am Erscheinungstag zur Verfügung.

Wie viele Folgen umfasst die neue Staffel?

Wie die bisherigen Staffeln von „Süße Magnolien“ umfasst auch die neue Staffel 3 zehn Folgen. Diese haben eine Länge von 49 bis 54 Minuten.

Worum geht es in Staffel 3 von „Süße Magnolien“?

Im Zentrum von „Süße Magnolien“ stehen die drei besten Freundinnen Maddie, Helen und Dana Sue, die in der kleinen Südstaatenstadt Serenity in South Carolina aufwuchsen. Dort kennt jeder jeden und jeder steckt seine Nase in die Angelegenheiten der anderen. Da ist Drama natürlich vorprogrammiert…

Achtung: Spoiler zum Ende von Staffel 2!

Maddie versucht Cal nach der Schlägerei bei SULLIVAN’S zu helfen und mit ihren eigenen Gefühlen klarzukommen. Helen steht vor schwierigen Entscheidungen über die Männer in ihrem Leben. Dana Sue sucht nach einer Möglichkeit, Frances Wingates Geld zum Wohl der Gemeinde einzusetzen, ohne ihrer Familie zu schaden. Somit stehen bei allen drei Freundinnen eine Menge Probleme an. Doch als dann auch noch ans Licht kommt, wer die Reifen zerstochen hat, sind alle in Serenity schockiert. Außerdem bekommen es alle Generationen mit romantischen Überraschungen zu tun. Doch all diesen Herausforderungen begegnen die Frauen im Laufe der Staffel wie immer mit Herz, Humor, ihrer Verbundenheit – und natürlich: der einen oder anderen Margarita!

Freundinnen seit Kindheitstagen: Maddie (JoAnna Garcia Swisher), Dana Sue (Brooke Elliott) und Helen (Heather Headley) sind immer füreinander da.

© Foto: Courtesy Of Netflix

Die Folgen von Staffel 3 im Episodenguide

Was in den einzelnen Folgen passiert, erfahrt ihr hier im Episodenguide.

Folge 1: „Ich wollte es dir sagen“

Nach dem Vorfall im Restaurant erhält Cal unerwartete Hilfe. Helen offenbart ihr schmerzliches Geheimnis und Maddie stellt Ty wegen eines Gerüchts zur Rede.

Folge 2: „Komm mir entgegen“

Erik vertraut sich Isaac an, während Helen über ihre Zukunft nachdenkt. Maddie verrät ihren Deal mit Cal bei einer Runde Margaritas. Dana Sue und Ronnie planen eine Party.

Folge 3: „Die Suchenden“

Serenitys Forager Festival steht vor der Tür. Während alle der Schnitzeljagd entgegenfiebern und der Konkurrenzkampf in vollem Gange ist, schmiedet Kathy Rachepläne.

Folge 4: „Mut“

Peggy spürt dem Bürgermeister nach seiner Ankündigung nach. Dana Sue erfährt, was es mit Miss Frances’ Geschenk auf sich hat. Helen bietet CeCe ihre Hilfe an.

Folge 5: „Auf dieser Grundlage“

Mary Vaughn lässt eine Bombe platzen. Annies Party ist ein voller Erfolg – bis ein ungebetener Gast auftaucht. Erik lernt Serenitys neue Bewohnerin kennen.

Folge 6: „Ein Stern, nach dem ich steuern kann“

Nach einem tragischen Zwischenfall kommen Harlans Freunde ihm zu Hilfe. Maddie und Dana Sue stellen eine Kosmetikerin ein. Helen erhält herzzerreißende Nachrichten.

Folge 7: „Sehnsucht“

Helen ist am Boden zerstört und sucht Trost bei ihrer Familie in Tampa. Bill möchte Teil von Rebeccas Leben sein. Dana Sue findet sich in einem absoluten Chaos wieder.

Folge 8: „Das Spiel“

Ronnies Hilfe für Kathy hat einen hohen Preis. Nach einer Begegnung mit Jeremy gelangt Erik zu einer Einsicht. Die Kids wollen gemeinsam einen Spielplatz aufrüsten.

Folge 9: „Stille Post“

Eine Ex sorgt während eines Abendessens mit Maddie und Cal für Spannungen. Kyle hat eine heimliche Verehrerin. Dana Sue ändert ihre Partypläne.

Folge 10: „Halt meinen Platz frei“

Erik fällt eine Zukunftsentscheidung. Miss Paula verkündet ihren neuen Plan. Auf einer Feier zu Ehren eines glücklichen Paares erscheint plötzlich eine ungebetene Person.

Das ist der Trailer zu Staffel 3

Netflix hat rund drei Wochen vor dem Erscheinungsdatum einen ersten Trailer für Staffel 3 von „Süße Magnolien“ veröffentlicht. Diesen gibt es zwar nur auf Englisch, dennoch bekommt ihr darin einen ersten Einblick in die neuen Folgen:

Das ist die Besetzung von „Süße Magnolien“ Staffel 3

Die Besetzung von „Süße Magnolien“ ist seit der ersten Staffel gleichgeblieben. Auch für Staffel 3 kehren die bereits bekannten Schauspieler in ihre Rollen zurück. Welche Darsteller zum Cast gehören, seht ihr in der Besetzungsliste:

Darsteller – Rolle