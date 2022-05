Am 34. Spieltag in der Bundesliga empfängt der VfB Stuttgart den „Effzeh“ aus Köln. Die Partie VfB Stuttgart gegen den 1. FC Köln findet am Samstag, den 14.05.2022, um 15.30 Uhr statt. Die Stuttgarter, welche sich aktuell auf dem Relegationsplatz befinden, kämpfen um den direkten Verbleib in der Bundesliga. Köln wird dem VfB die Punkte aber nicht schenken, da die Kölner noch eine Chance haben sich für die Europa League zu qualifizieren.

VfB Stuttgart vs. 1. FC Köln live – Anstoß, Spielort, Zuschauer

Das Spiel der 1. Bundesliga zwischen dem VfB Stuttgart und dem 1. FC Köln findet am Samstag, den 14.05.2022 um 15:30 Uhr in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart statt. Für diese Partie werden ca. 60.400 Zuschauer erwartet.

Alle Infos zur Partie der 1. Bundesliga im Überblick:

Steffen Baumgart und sein Team wollen einen Auswärtssieg einfahren, um eine Chance auf die Qualifikation der Europa League zu haben.

© Foto: Marius Becker/dpa

Stuttgart gegen Köln: Welche Sender übertragen das Spiel live im TV?

Für die Fans beider Mannschaften gibt es hier schlechte Nachrichten. Das Spiel zwischen dem VfB und Köln wird nicht live im Free-TV übertragen. An diesem letzten Spieltag der Saison werden alle Spiele am Samstag um 15:30 Uhr ausgetragen. Die exklusiven Rechte an der Übertragung der Bundesliga hat der Pay-TV Sender Sky. Dort wird die Begegnung live und in voller Länger als Einzelspiel übertragen. Das Spiel wird von Wolff Fuss kommentiert. Das Bundesligaspiel kann auch in der Sky-Konferenz verfolgt werden. Moderatorin ist Britta Hofmann mit den Experten Dietmar Hamann und Erik Meijer.

VfB Stuttgart gegen 1. FC Köln: Das Spiel live im Stream sehen

Einen kostenlosen Live-Stream für das Bundesligaspiel wird es nicht geben. Bei Sky kann die Partie zwischen dem VfB Stuttgart und dem 1. FC Köln kostenpflichtig gestreamt werden.

Alle Infos zur Übertragung VFB gegen Köln am 14.05.2022 um 15:30 Uhr:

VfB Stuttgart trägt ein Sondertrikot für diese Partie

Die Spieler des VfB Stuttgarts werden in dieser Partie in einem Sondertrikot auflaufen. Das Trikot ist eine Erinnerung an den Titelgewinn im Jahr 1992. Auch damals trugen die VfB-Profis dieses Trikot nur am 34. Spieltag. In diesem Trikot gewann der VfB damals mit 2:1 gegen Leverkusen und ebnete somit den Weg zum Gewinn der Deutschen Meisterschaft. Ein Großteil der Fans verbinden dieses Trikot mit diesem Erfolg.