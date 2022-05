Seit der Saison 2008/09 gibt es in der Fußball-Bundesliga wieder die Relegation. In zwei entscheidenden Relegationsspielen trifft der Tabellensechzehnte der 1. Bundesliga auf den Tabellen-Dritten der 2. Liga. Der Gewinner darf in der neuen Spielzeit in der höchsten deutschen Fußball-Liga antreten. Eine Relegation gibt es auch zwischen der 2. Bundesliga und der 3. Liga.

Relegation Bundesliga 2022: Termine und Datum für die 1. Liga

Die Relegation zur 1. Fußball-Bundesliga wird am 19. und 23. Mai 2022 gespielt. Der Bundesligist hat im Hinspiel das Heimrecht. Beim entscheidenden Rückspiel empfängt dann der Drittplatzierte der 2. Liga den Tabellensechzehnten der Bundesliga im eigenen Stadion.

Hinspiel am 19. Mai 2022 um 20.30 Uhr: Tabellen-16. Bundesliga - Tabellendritter 2. Bundesliga

am 19. Mai 2022 um 20.30 Uhr: Tabellen-16. Bundesliga - Tabellendritter 2. Bundesliga Rückspiel am 23. Mai 2022 um 20.30 Uhr: Tabellendritter 2. Bundesliga - Tabellen-16. Bundesliga

Datum und Termine für die Relegation zur 2. Bundesliga

Im Gegensatz zur Relegation für die 1. Bundesliga, stehen die Begegnungen der Zweitliga-Relegation bereits fest. Im Hinspiel empfängt am Freitag, den 20. Mai 2022, Kaiserslautern als der Drittplatzierter der 3. Liga, den 16. der 2. Liga, also Dynamo Dresden. Das Rückspiel in Dresden findet dann am Dienstag, den 24. Mai, statt..

Hinspiel am 20. Mai 2022 um 20.30 Uhr: FC Kaiserslautern gegen Dynamo Dresden

am 20. Mai 2022 um 20.30 Uhr: FC Kaiserslautern gegen Dynamo Dresden Rückspiel am 24. Mai 2022 um 20.30 Uhr: Dynamo Dresden gegen FC Kaiserslautern

Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern hat sich gut eine Woche vor dem ersten Relegationsspiel gegen Dynamo Dresden von Chefcoach Marco Antwerpen und Co-Trainer Frank Döpper getrennt. Nachfolger ist Dirk Schuster (l.) der schon am 20. und 24. Mai gegen die Sachsen auf der Bank sitzen soll.

Bundesliga Relegation 2022 live: Wo gibt es eine Übertragung im Free-TV und Stream?

Sky zu sehen sein. DAZN-Abonnenten gehen leider leer aus. Allerdings hat sich Sat.1 das Rechtepaket mit neun Live-Spielen im Free-TV gesichert. Es umfasst unter anderem die Eröffnungsspiele der Bundesliga und 2. Liga sowie die Relegation. Demnach werden alle Spiele der Relegation 2022 sowohl im Pay-TV auf Sky als auch im Free-TV auf Sat.1 zu sehen sein. Sky bietet zudem die Option eines Livestreams über Sky Ticket oder die Sky Go App an. Einen kostenlosen Livestream stellt Sat.1 auf Da sich Sky und DAZN die Übertragungen der Fußball-Bundesliga in dieser Saison teilen, wird die Relegation auf dem Pay-TV-Senderzu sehen sein.-Abonnenten gehen leider leer aus. Allerdings hat sichdas Rechtepaket mit neun Live-Spielen imgesichert. Es umfasst unter anderem die Eröffnungsspiele der Bundesliga und 2. Liga sowie die. Demnach werden alle Spiele der Relegation 2022 sowohl im Pay-TV auf Sky als auch im Free-TV auf Sat.1 zu sehen sein. Sky bietet zudem die Option eines Livestreams über Sky Ticket oder die Sky Go App an. Einenstellt Sat.1 auf ran.de bereit.

