Am heutigen Donnerstag, den 19.05.2022, trifft Hertha BSC in der Bundesliga-Relegation auf den Hamburger SV. Die reguläre Saison ist bereits vorbei und diese beide Mannschaften kämpfen um den letzten verbliebenen Platz in der 1. Bundesliga. Es stehen sich der 16. der 1. Bundesliga und der Dritte der 2. Bundesliga gegenüber. Im heutigen Hinspiel hat der Bundesligist zuerst das Heimrecht. Es gilt auch wie in den internationalen Wettbewerben keine Auswärtstorregel. Für Felix Magath geht es gegen seinen alten Verein, den HSV. Bei den Rothosen spielte Magath zehn Jahre lang und absolvierte über 300 Spiele.

Übertragung im TV: Läuft Hertha BSC vs. HSV live im Free-TV ?

? DAZN, Sky und Co .: Gibt es eine Übertragung im Stream?

.: Gibt es eine Übertragung im Stream? Gibt es einen kostenlosen Livestream für das Relegations-Hinspiel?

Hertha BSC vs. HSV – Relegation 2022: Anstoß, Spielort, Zuschauer

Das Hinspiel der Bundesliga-Relegation 2022 zwischen Hertha BSC und dem Hamburger SV findet am Donnerstag, den 19.05.2022, statt. Angepfiffen wird diese Partie um 20:30 Uhr im Olympiastadion in Berlin. Das Stadion bietet Platz für 74.475 Zuschauer.

Alle Infos zum Relegationsspiel hier im Überblick:

Teams : Hertha BSC, Hamburger SV

: Hertha BSC, Hamburger SV Wettbewerb : Bundesliga-Relegation 2022, Hinspiel

: Bundesliga-Relegation 2022, Hinspiel Datum und Uhrzeit : 19.05.2022, um 20:30 Uhr

: 19.05.2022, um 20:30 Uhr Spielort : Olympiastadion, Berlin

: Olympiastadion, Berlin Zuschauer: 74.475

Felix Magath tifft mit der Hertha auf seinen Herzensklub den HSV.

Bundesliga-Relegation 2022: Wer zeigt Hertha vs. HSV live im Free-TV?

Erfreuliche Nachrichten für jeden Fan: Die Partie zwischen der Hertha und dem HSV wird live im Free-TV übertragen. Der Sender Sat.1 überträgt das Spiel live im frei empfangbaren Fernsehen. Übertragungsbeginn ist um 19:30 Uhr. Moderator Matthias Opdenhövel wird durch die Vorberichterstattung begleiten. Das Spiel wird kommentiert von Wolff-Christoph Fuss, Andrea Kaiser und Matthias Killing. Auch der Pay-TV Sender Sky überträgt das Relegationsspiel live und in voller Länge.

Hertha BSC gegen den Hamburger SV live im Stream sehen?

Es wird einen kostenlosen Live-Stream für diese Partie geben. Ran.de stellt für alle Fans einen kostenlosen Live-Stream zur Verfügung. Übertragungsbeginn ist auch hier um 19:30 Uhr. Bei Sky kann das Spiel zwischen der Hertha und dem HSV kostenpflichtig gestreamt werden.

Alle Infos zur Übertragung der Bundesliga-Relegation 2022 am 19.05.2022 um 20:30 Uhr:

Free-TV : Sat.1

: Sat.1 Pay-TV : Sky Sport

: Sky Sport Livestream: ran.de, SkyTicket, SkyGo

Hamburger SV und die Relegation: So liefen die letzten Spiele des HSV

Der HSV hat gute Erinnerungen an die Relegation. In der Saison 2013/14 setzten sich die Rothosen gegen Greuther Fürth durch. Eine Saison später mussten die Hamburger erneut in der Bundesliga-Relegation antreten. Auch hier setzte sich der HSV durch. Die Hertha spielte bis jetzt nur eine Relegation, in der Saison 2011/12 mussten sich die Berliner aber Fortuna Düsseldorf geschlagen geben.

