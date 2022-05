Montag, 23.05.2022, empfängt der Hamburger SV in der Bundesliga-Relegation Hertha BSC. Mit dem 1:0 Erfolg im Hinspiel, hat sich der HSV eine äußerst gute Ausgangslage für das heutige Rückspiel geschaffen. Das goldene Tor erzielte Ludovit Reis. Die Hertha aus Berlin enttäuscht im Hinspiel auf allen Ebenen, um den Abstieg in die 2. Bundesliga zu verhindern muss heute im Rückspiel eine deutliche Leistungssteigerung erkennbar sein. Schon mit einem Remis im Heimspiel kann der HSV am Montag den Absturz der Hertha besiegeln und den eigenen Aufstieg perfekt machen. Die Relegation 2022 geht in die entscheidenede Phase: Am heutigen, empfängt derin derMit dem 1:0 Erfolg im Hinspiel, hat sich der HSV eine äußerst gute Ausgangslage für das heutige Rückspiel geschaffen. Das goldene Tor erzielte Ludovit Reis. Die Hertha aus Berlin enttäuscht im Hinspiel auf allen Ebenen, um den Abstieg in die 2. Bundesliga zu verhindern muss heute im Rückspiel eine deutliche Leistungssteigerung erkennbar sein. Schon mit einem Remis im Heimspiel kann der HSV am Montag den Absturz der Hertha besiegeln und den eigenen Aufstieg perfekt machen.

Gibt es eine kostenlose Übertragung im Free-TV ?

? DAZN, Amazon Prime, Sky: Wo wird das Spiel heute live im TV und kostenlosem Stream übertragen?

Alle Infos zur Übertragung des Rückspiels in der Bundesliga-Relegation 2022 im Überblick.

HSV gegen Hertha BSC heute live: Alle Infos zum Rückspiel der Bundesliga-Relegation 2022

Der Termin für das Rückspiel der Bundesliga-Relegation 2022 zwischen dem Hamburger SV und Hertha BSC ist der Montag, 23.5.2022. Um 20:30 Uhr wird das Entscheidungsspiel im Hamburger Volksparkstadion angepfiffen.

Das Volksparkstadion ist ausverkauft. Die Polizei stellt sich auf einen anspruchsvollen Abend ein. Neben der Hamburger Polizei helfen Beamte aus anderen Bundesländern, darunter eine Hundertschaft aus Berlin. Das Stadion fasst eigentlich 57 000 Besucher, sollten Pufferzonen für das Spiel eingerichtet werden, wäre die Zuschauerzahl geringer. Genaue Angaben dazu gab es noch nicht.

Maximal 57.0000 Fans werden das Relegationsspiel zwischen dem HSV und Hertha BSC am Montagabend live im Volksparkstadion verfolgen und das Stadion zu einem Hexenkessel machen.

Bundesliga-Relegation 2022: Wer überträgt das Rückspiel HSV gegen Hertha live im Free-TV?

live im Free-TV übertragen. Der Sender Sat.1 überträgt das Spiel live im frei empfangbaren Fernsehen. Übertragungsbeginn ist um 19:30 Uhr. Erfreuliche Nachrichten für jeden Fan: Wie auch das Hinspiel wird das Rückspiel zwischen der Hertha und dem HSVübertragen. Der Senderüberträgt das Spiel live im frei empfangbaren Fernsehen. Übertragungsbeginn ist um Moderator Matthias Opdenhövel wird durch die Vorberichterstattung begleiten. Das Spiel wird kommentiert von Wolff-Christoph Fuss, Andrea Kaiser und Matthias Killing. Auch der Pay-TV Sender Sky überträgt das Relegationsspiel live und in voller Länge.

Hamburger SV gegen Hertha: Gibt es einen kostenlosen Live-Stream?

kostenlosen Live-Stream an. Übertagungsbeginn ist auch hier um 19:30 Uhr. Auch über den Pay-TV Sender Sky kann die Partie zwischen dem HSV und Hertha gestreamt werden. Dort ist es allerdings kostenpflichtig. Auch hier gibt es gute Nachrichten für alle Fans. Der Sender Sat.1 bietet auf ran.de einenan. Übertagungsbeginn ist auch hier um 19:30 Uhr. Auch über den Pay-TV Sender Sky kann die Partie zwischen dem HSV und Hertha gestreamt werden. Dort ist es allerdings kostenpflichtig.

Alle Infos zur Übertragung im Überblick:

Free-TV : Sat.1

: Sat.1 Pay-TV : Sky Sport

: Sky Sport Live-Stream: ran.de, SKyTicket,SkyGo

Letzte Chance für Hertha BSC bei Relegations-Rückspiel in Hamburg

Hertha BSC und Trainer Felix Magath wollen ihre letzte Chance nutzen, den siebten Abstieg des Vereins aus der Bundesliga noch abzuwenden. Nach dem enttäuschenden 0:1 in Berlin am Donnerstag muss der Hauptstadtclub beim Hamburger SV im Relegations-Rückspiel am Montagabend (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) im Volksparkstadion gewinnen. Bei einem Sieg mit einem Tor Vorsprung nach der regulären Spielzeit gäbe es Verlängerung und gegebenenfalls Elfmeterschießen. Gewinnt Hertha mit zwei Toren Vorsprung ist der Club gerettet.

Magath kann im Spiel wieder auf Mittelfeldspieler Santiago Ascacibar setzen, der im Hinspiel gesperrt war. Auch Kevin-Prince Boateng hat der 68-Jährige eine wichtige Rolle zugedacht. Torhüter Marcel Lotka fehlt wegen eines Nasenbeinbruchs und einer leichten Gehirnerschütterung dagegen weiterhin. Ihn dürfte erneut Oliver Christensen ersetzen, für den es erst das zweite Pflichtspiel für die Berliner wäre.