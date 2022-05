Wer ist der Schiedsrichter beim Rückspiel der Bundesliga-Relegation 2022 zwischen dem Hamburger SV und Hertha BSC? Für beide Mannschaften steht am heutigen Montag, 23.5.2022, einiges auf dem Spiel. Der HSV kann mit einem Remis den Sprung in Bundesliga schaffen, Hertha BSC Berlin möchte den Abstieg vermeiden. Auch der Schiedsrichter steht bei diesem brisanten Duell im Fokus. Für den Unparteiischen wird es auf dem Platz darum gehen, die Gemüter auf dem Platz nicht überhitzen zu lassen und das Spiel zu beruhigen.

Der erfahrene Deniz Aytekin leitet das Rückspiel in der spannenden Relegation zur 1. Bundesliga zwischen dem Hamburger SV und Hertha BSC Berlin. Deniz Aytekin aus Oberasbach ist bereits seit 2004 DFB-Schiedsrichter und pfeift seit 2006 in der 2. Bundesliga. Dabei kommt er bisher auf 89 Einsätze. In der 1. Bundesliga kam er zum ersten Mal 2008 zum Einsatz und leitete bis heute 199 Spiele im Oberhaus. Der 1,97 m große Aytekin ist zudem seit 2011 FIFA-Schiedsrichter. Hauptberuflich ist Aytekin Diplom-Betriebswirt. Auch auf internationale Bühne ist Ayktein häufig im Einsatz. Er pfiff bereits 85 Mal in der UEFA Champions League und 19 Mal in der Europa League. Zudem leitete er das Pokalfinale in der Saison 2016/17. In der Saison 2018/19 wurde Aytekin zum Schiedsrichter des Jahres in Deutschland gewählt.

Relegation 2022 Rückspiel: Deniz Aytekin und das Gespann bei HSV gegen Hertha

Das Schiedsrichtergespann beim Rückspiel der Relegation 2022 zur Bundesliga zwischen dem Hamburger SV gegen Hertha BSC in der Übersicht: