Star-Besuch in Bichlheim: Vanessa Mai stand für die ARD-Telenovela „Sturm der Liebe“ vor der Kamera. Die Schlagersängerin übernimmt eine Gastrolle in der aktuellen Staffel der Bavaria Fiction-Produktion, wie der Sender jetzt bekannt gab.

In Folge 4055, die voraussichtlich am 19. Juni 2023 gesendet wird, spielt Vanessa Mai sich selbst. Sie kommt als langjähriger Gast wieder an den „Fürstenhof“, um sich eine Auszeit vom hektischen Alltag ihrer „Wolkenfrei“-Promotiontour zu nehmen. Dabei freut sie sich besonders auf den legendären Schweinsbraten von Hildegard Sonnbichler, gespielt von Antje Hagen.

So erlebte Vanessa Mai den Dreh bei „Sturm der Liebe“

Als erfolgreiche Sängerin kennt Vanessa Mai Kameras und das Rampenlicht seit vielen Jahren. Trotzdem seien die Dreharbeiten am Set der Telenovela sehr aufregend für sie gewesen. „Als Fan der Serie hatte ich mir vorgestellt, dass das Set eventuell kleiner wirkt und mir dadurch ein bisschen der Zauber genommen wird. Aber das war überhaupt nicht der Fall. Ich war total überwältigt, da es doch alles sehr echt wirkt“, erklärt sie nach dem Dreh und schwärmt: „Ich habe den Besuch in Bichlheim sehr genossen.“

Es war übrigens nicht ihr erster Ausflug in die Schauspielerei: Im Januar 2020 gab Vanessa Mai ihr Fernsehdebüt neben Axel Prahl im Film „Nur mit Dir zusammen“. Zudem stand sie schon für die ARD-Vorabendserie „Morden im Norden“ vor der Kamera.

Die Schlagersängerin wurde als Mitglied der Band Wolkenfrei bekannt. Seit der Auflösung 2015 ist sie als Solokünstlerin unterwegs. Im März 2023 erschien Mais neues Album, das sie wieder als Wolkenfrei veröffentlichte – allerdings ohne ihre damaligen Bandkollegen.

„Sturm der Liebe“ läuft immer montags bis freitags um 15:10 Uhr im Ersten.