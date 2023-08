Valentina (Aylin Ravanyar) ist wie vom Erdboden verschluckt. Plötzlich erhalten Werner (Dirk Galuba) und Robert (Lorenzo Patané) eine Lösegeldforderung. Die Täter fordert zwei Millionen Euro. „Keine Polizei, sonst sehen Sie Valentina nie wieder“, heißt es in dem Brief. Plötzlich erhalten Werner (Dirk Galuba) und Robert (Lorenzo Patané) eine Lösegeldforderung. Ihre Valentina wurde entführt! „Keine Polizei, sonst sehen Sie Valentina nie wieder“, heißt es in dem Brief.

Otto findet das Handy von Valentina

Panik bricht aus: Werner und Robert denken darüber nach, wie sie Valentina befreien können. Auch Otto (Maurice Lattke) bekommt mit, dass etwas nicht stimmt. Er macht sich mit seinem Kumpel Bernd (Julian Felix Haberler) auf den Weg, um Valentina zu suchen. In einem Waldstück finden sie ihr Handy.

Bernd hat Valentina entführt

Was Otto zu diesem Zeitpunkt nicht ahnt: Bernd ist für die Entführung verantwortlich. „Der kleine, dumme Otto vertraut mir wieder voll und ganz“, prahlt Bernd vor seinem Komplizen. Doch er unterschätzt Otto. Dieser „beginnt zu ahnen, dass Bernd hinter der Sache steckt, und heftet sich ihm an die Fersen“, heißt es in einer ARD-Programminfo.

Kampf zwischen Otto und Bernd: Plötzlich löst sich ein Schuss

Die Ereignisse überschlagen sich. Bernd ist bereit, Valentina etwas anzutun. Der dreiste Entführer hat eine Waffe! „Doch bevor Bernd abdrücken kann, stürzt sich Otto auf ihn. Bei dem entstehenden Handgemenge löst sich ein Schuss“, spoilert die ARD. Otto wird getroffen und verliert viel Blut. Kann er rechtzeitig gerettet werden? Und wird sich Valentina aus den Fängen von Bernd befreien können? Die Folgen werden am 1. und 4. September ab 15:10 Uhr in der ARD ausgestrahlt.