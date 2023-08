„Wo bist du denn? Wir warten!“, fragt Eleni (Dorothée Neff) als sie Valentina (Aylin Ravanyar) anruft. Leider erreicht sie nur die Mailbox. Eleni macht sich Sorgen. Ist Valentina etwas zugestoßen?

Valentina wurde entführt! Leander bekommt mysteriöse Nachricht

Nachdem sie auch von Otto (Maurice Lattke) keinen Hinweis über Valentinas Verbleib bekommen hat, spricht sie Leander (Marcel Zuschlag) darauf an. „Hast du etwas von Valentina gehört?“. Auch er weiß nichts. Plötzlich entdeckt Leander, dass die Vermisste bei ihm angerufen hat. Auf der Nachricht ist zu hören, wie jemand Valentina im Hintergrund entführt!

Täter fordert Lösegeld!

Die Ereignisse überschlagen sich: Werner (Dirk Galuba) und Robert (Lorenzo Patané) bekommen eine Lösegeldforderung. Der Entführer fordert zwei Millionen Euro. „Keine Polizei, sonst sehen Sie Valentina nie wieder“, heißt es in dem Brief. Leander, Werner und Robert suchen nach einer Lösung: Wer ist der Täter und wie können sie Valentina retten? Die Folge ist am 31. August ab 15:10 Uhr im Ersten sehen. Die Episode ist zudem ab sofort in der ARD-Mediathek abrufbar.