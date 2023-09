Valentina (Aylin Ravanyar) hat einen neuen Freund: Otto von Arnsberg (Maurice Lattke) hat der hübschen Hotelerbin nach einer Entführung das Leben gerettet. : Otto von Arnsberg (Maurice Lattke) hat der hübschen Hotelerbin nach einer Entführung das Leben gerettet. Wer Valentina in Gefangenschaft genommen hat, erfahrt ihr hier.

Otto versöhnt sich mit seinen Eltern

Die Turteltauben genießen ihr Liebesglück. Doch eine Sache belastet Otto sehr – und zwar sein schlechtes Verhältnis zu seinen Eltern. Valentina hat eine ungewöhnliche Idee: Sie möchte Ottos Eltern in den Fürstenhof einladen. Mit Erfolg! Anne von Arnsberg (Petra Preuß) und Hubertus von Arnsberg (Lars Krone) kommen nach Bichlheim. Nach kurzen Startschwierigkeiten gelingt die Versöhnung der beiden zerstrittenen Parteien.

Einmaliges Jobangebot: Geht Otto nach Brüssel?

Ottos Vater macht seinem Sohn ein verlockendes Angebot: „In unserer Brüsseler Dependance ist eine Marketingstelle vakant. Willst du? Du müsstest nur nach Brüssel ziehen.“ Ein Traumjob für Otto. Doch der junge Mann hat Zweifel: Was ist mit Valentina? „Es ist eine Riesenchance. Aber ich möchte meine Zeit nicht ohne dich verbringen. Ich werde das Angebot meines Vaters ablehnen“, betont Otto im Gespräch mit seiner neuen Liebe. Er entscheidet sich gegen Brüssel und gegen eine Fernbeziehung.

Valentina will Otto nicht verlieren

Ein Entschluss, den Valentina zwar süß findet. Allerdings möchte sie Otto nicht diese einmalige Chance nehmen. „Ich komme mit nach Brüssel. Mein Onkel Alexander hat dort ein Hotel. Da kann ich meine Ausbildung auch zu Ende machen“, erklärt sie.

Valentina hat große Zweifel! Plötzlich schaltet sich Robert ein

Alles scheint perfekt zu sein. Doch dann mischt sich Valentinas Papa Robert (Lorenzo Patané) ein. Er ist ganz und gar nicht davon begeistert, dass seine Tochter ihre Ausbildung in Bichlheim für einen neuen Typen aufgibt. „Das Ganze kommt ein bisschen plötzlich. Sie kennt diesen Otto von Arnsberg noch kaum. Woher will sie wissen, dass er der Richtige für sie ist?“, hinterfragt Robert.

Mit Otto nach Brüssel? Valentina bekommt kalte Füße

Valentina ist hin- und hergerissen. Sie liebt ihre Ausbildung in Bichlheim – möchte aber auch Otto nicht verlieren. Die junge Frau will zunächst in Deutschland bleiben. „Was ist, wenn wir es doch mit einer Fernbeziehung probieren?“, fragt die verunsicherte Valentina. Es scheint so, als ob sie Otto alleine nach Brüssel ziehen lässt.

Werner stimmt Valentina um

Doch Valentina entscheidet sich spontan gegen die räumliche Trennung von Otto. Ein Gespräch mit ihrem Opa Werner (Dirk Galuba) bringt ihr Klarheit. „Ob es mit dir und Otto klappt, kannst du nur erfahren, wenn du es wirklich versuchst“, macht er ihr klar. Getreu dem Motto „No risk, no fun“ stürzt sich Valentina in ihr neues Abenteuer. „Ich komme doch mit“, kündigt sie groß an. Otto ist völlig aus dem Häuschen und fällt seiner Freundin überglücklich in die Arme. Ein Happy End für das verliebte Paar. Die Trennung ist vom Tisch!