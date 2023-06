Sepp Schauer, der seit jeher den sympathischen Chefportier Alfons Sonnbichler spielt. Ein prominenter Gast checkt im „Fürstenhof“ ein: Vanessa Mai übernimmt eine Gastrolle in der ARD-Telenovela „Sturm der Liebe“. In Folge 4055, die heute um 15:10 Uhr im Ersten läuft, spielt sich die Schlagersängerin selbst. Sie kommt nach Bichlheim, um sich eine Auszeit vom hektischen Alltag ihrer „Wolkenfrei“-Promotiontour zu nehmen. Dafür stand die 31-Jährige mit einem der Urgesteine der Bavaria-Fiction-Produktion vor der Kamera:, der seit jeher den sympathischen Chefportier Alfons Sonnbichler spielt.

In 19 Staffeln hat der Münchner schon so manchen Promi am Set erlebt. Trotzdem ist ein Star-Gast immer etwas Besonderes, wie er im Interview mit der „Südwest Presse“ verrät: „Bei berühmten Popstars weiß man vorher ja nicht, wie sie sind und ob sie nicht vielleicht mit einer großen Entourage auftauchen.“ Dem war nicht so: Die Sängerin sei lediglich mit ihrem Mann und Manager Andreas Ferber ins Studio gekommen. Von Star-Allüren ebenfalls keine Spur, Schauer beschreibt Mai als „ganz ganz lieb und nett“ und merkt an: „Sie ist eine kleine Frau, aber hat eine große Präsenz.“

Sepp Schauer über Vanessa Mai: „Man erliegt ihrem Charme“

Die Arbeit mit ihr sei ganz normal gewesen: „Wir haben vorher den Text geprobt, wie mit allen anderen Kollegen auch“, erinnert sich Schauer an die gemeinsamen Dreharbeiten und lobt die neue Kollegin: „Sie hat das wirklich toll gemacht. Total natürlich und mit einem großen Charme.“ Dabei gerät der 73-Jährige ins Schwärmen: „Vanessa hat wunderschöne Augen. Man schaut sie an und erliegt total ihrem Charme.“ Sie sei zwar ein kleines bisschen nervös gewesen, „aber das hat man ihr überhaupt nicht angemerkt und das wird man auch nicht sehen“.

„Sturm der Liebe“ läuft immer montags bis freitags von 15:10 Uhr im Ersten.