„Robert hat nach der Trennung von Nicole Liebeskummer. Außerdem teilt er Werner schweren Herzens mit, dass er jetzt doch zu seinem Freund nach Italien gehen wird“, kündigt die ARD an. Anschließend verabschiedet er sich von seiner Küchenmannschaft. Roberts Aufbruch nach Italien steht nun nichts mehr im Weg. Es ist nach 2007, 2011 und 2017 der bereits vierte „Strum der Liebe“-Ausstieg von Lorenzo Patané. Ob der Schauspieler bald erneut zurückkehrt, ist bislang nicht kommuniziert worden. Die letzte Folge mit Robert Saalfeld wird am 10. Oktober um 15:10 Uhr im Ersten ausgestrahlt.

Bereits vor einigen Wochen mussten sich Fans von „Sturm der Liebe“ von zwei weiteren Rollen verabschieden: Beide haben Bichlheim verlassen, um in Brüssel ein neues Leben zu beginnen. Otto nimmt dort einen lukrativen Job an. Valentina will in Belgien ihre Ausbildung fortsetzen. Auf Aylin Ravanyar wartet demnächst eine neue berufliche Herausforderung: