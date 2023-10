Jasmin besucht den Fürstenhof

Es scheint so, als ob Leander mit dem Kapitel Eleni abschließen muss. Dass nun eine neue Frau in den Fürstenhof eincheckt, kommt ihm gerade recht. Die Rede ist von Jasmin Springer (Beli Steyn). Die hübsche Blondine möchte ein Interview mit Leander führen. Es geht um das Thema Ärztemangel auf dem Land.

Leander lässt sich auf Jasmin ein

Beide kennen sich aus Studienzeiten. „Du hast dich ganz schön verändert und hast es geschafft, noch hübscher zu werden“, schwärmt er beim ersten Wiedersehen nach etlichen Jahren. „Dabei merkt Leander, dass Jasmin mit ihm flirtet und nicht abgeneigt wäre, etwas Unkompliziertes mit ihm anzufangen. Leander schließt das zunächst aus – doch als er sich abends mit Jasmin auf ein Glas Wein verabredet und die beiden in alten Erinnerungen schwelgen, lässt er sich doch auf sie ein“, heißt es in einer ARD-Mitteilung. Ist Eleni von nun an Geschichte für Leander? Kann Jasmin das gebrochene Herz des Arztes wieder heilen? Die kommenden Folgen werden es zeigen.