Die eigenen erotischen Fantasien, die bisher eher verschwiegen wurden, endlich ausleben? Genau das wagen ab Freitag, 21.07.2023, acht Paare. In der neuen RTL-Show „Stranger Sins" stellen sie sich einem Sex-Experiment, das es in dieser Form zuvor noch nie gab. Mit Unterstützung von Coaches lernen sie, ihre Wünsche zu formulieren und diese schlussendlich auch umzusetzen. Doch kommen sie sich dadurch auch emotional näher?

Alle Infos rund um Start, Sendetermine, Stream und weitere Infos zu „Stranger Sins“ findet ihr hier im Überblick.

„Stranger Sins“: Start und Sendetermine auf RTL+

Der Startschuss für die neue Erotik-Reality-Show „Stranger Sins“ fällt am Freitag, 21. Juli 2023, auf RTL+. Die Sendung besteht aus insgesamt acht Episoden. Diese werden in einem wöchentlichen Rhythmus immer freitags als Doppelfolgen veröffentlicht.

Die (voraussichtlichen) Sendetermine im Überblick:

Folge 1: 21. Juli 2023

Folge 2: 21. Juli 2023

Folge 3: 28. Juli 2023

Folge 4: 28. Juli 2023

Folge 5: 04. August 2023

Folge 6: 04. August 2023

Folge 7: 11. August 2023

Folge 8: 11. August 2023

„Stranger Sins“: Wann kommen die Folgen im Free-TV?

RTL hat den Start der neuen Show „Stranger Sins“ bisher nur für seine Online-Plattform RTL+ angekündigt. Ob die Episoden zu einem späteren Zeitpunkt auch im Free-TV ausgestrahlt werden, steht aktuell noch nicht fest. Sobald es hierzu genauere Infos gibt, findet ihr diese hier.

Darum geht es in „Stranger Sins“

Sie stellen sich dem Spiel mit dem Feuer, der Angst und der Lust! In der neuen Erotik-Reality-Show „Stranger Sins“ wagen acht Paare ein Sex-Experiment, das es in dieser Form zuvor noch nie gab. Ob Sex zu dritt, Bondage oder Rollenspiele – jedes Paar hat seine eigenen erotischen Fantasien, doch bisher fehlte der Mut, sie auszuleben. Bis jetzt, denn bei „Stranger Sins“ wird ihre unerfüllte Fantasie Realität.

Begleitet werden die Paare auf ihrer erotischen Reise von Sex-Coachin Lea Holzfurtner. Sie hilft den Paaren – mit Unterstützung von Dominique Insomnia und Tantracoach Eric Osterlund –nicht nur dabei, ihre Wünsche zu formulieren und umzusetzen, sondern auch neue Erfahrungen und die Emotionen, die damit einhergehen, zu verarbeiten. Kommen sich die Paare durch eine neue Art der Körperlichkeit auch emotional näher? Welche Rolle spielen Eifersucht, Angst und Ego bei diesem Experiment? Und hält die Beziehung das Experiment aus oder wird sie dadurch sogar auf die Probe gestellt? Eines ist jedenfalls sicher: „Stranger Sins“ wird ihre Beziehung, ihre Liebe und ihr Leben verändern.

„Stranger Sins“: Das sind die Experten

In „Stranger Sins“ werden die Paare von drei Experten auf ihrer Reise unterstützt. Diese haben alle Erfahrung in den unterschiedlichsten Bereichen und wollen diese nun an die Teilnehmer weitergeben. Außerdem wollen sie ihnen verhelfen, ihre Ängste abzulegen und ihre Fantasien auszuleben.

Die Experten im Überblick:

Lea Holzfurtner (Sex-Coachin)

Eric Osterlund (Tantralehrer)

Dominique Insomnia (Domina)

Wo wurde „Stranger Sins“ gedreht?

Sonne, kilometerlange Sandstrände und tiefblaues Meer – in der neuen RTL-Show „Stranger Sins“ verschlägt es die Teilnehmer an einen traumhaften Ort. Gedreht wurden die acht Episoden in Mexiko, das vor allem für seine Strände am Pazifik und dem Golf von Mexiko sowie für seine kontrastreiche Landschaft mit Bergen, Wüsten und Urwäldern bekannt ist. Wo genau in Mexiko sich die Paare befanden, ist jedoch aktuell nicht bekannt.

„Stranger Sins“: Das sind die Teilnehmer

In der neuen Erotik-Reality-Show „Stranger Sins“ begeben sich insgesamt 16 Teilnehmer auf eine ganz besondere Reise. Dabei haben sie alle ein gemeinsames Ziel: Sie wollen ihre bisher unerfüllten erotischen Fantasien endlich ausleben. Diese können von Sex zu dritt über Bondage bis hin zu Rollenspielen reichen. Wer das Sex-Experiment wagt, erfahrt ihr hier: