RTL-Show „Stranger Sins“ suchen acht Paare ihr ganz persönliches, sinnliches und sexuelles Abenteuer. Sie haben in der Vergangenheit alle erotische Fantasien gehegt, bisher fehlte ihnen jedoch der Mut, diese auszuleben. Mithilfe von Sex-Coaches erleben sie nun ganz neue Erfahrungen und Emotionen. Doch was, wenn die Paare unterschiedliche Vorstellungen von ihrem Sexualleben haben? Stärken die neuen Erfahrungen ihre Beziehung oder zerbricht sie daran? In der neuen-Showsuchenihr ganz persönliches, sinnliches und sexuelles Abenteuer. Sie haben in der Vergangenheit alle erotische Fantasien gehegt, bisher fehlte ihnen jedoch der Mut, diese auszuleben. Mithilfe vonerleben sie nun ganz neue Erfahrungen und Emotionen. Doch was, wenn die Paare unterschiedliche Vorstellungen von ihrem Sexualleben haben? Stärken die neuen Erfahrungen ihre Beziehung oder zerbricht sie daran? Das zeigt sich in den kommenden acht Folgen.

Welche Teilnehmer sind bei „Stranger Sins“ dabei? Hier bekommt ihr Infos und Bilder zu den Paaren der neuen Show.

Das sind die Paare von „Stranger Sins“

In der neuen RTL-Show „Stranger Sins“ nehmen insgesamt acht Paare teil, die alle ein gemeinsames Ziel haben: Ihre unerfüllten erotischen Fantasien endlich auszuleben. Dafür begeben sie sich nach Mexiko, wo sie auf drei Sex-Coaches treffen. Diese unterstützen sie dabei, ihre Wünsche auszudrücken und neue Erfahrungen zu sammeln.

Der Paare im Überblick:

Gina (25) und Alex (30) aus Wülfrath

Kate (27) und Angel (26) aus Berlin

Vanessa (23) und Jakob (24) aus Siegsdorf

Elli (26) und Credo (26) aus Berlin und Dresden

Mimi (40) und André (36) aus Berlin

Desiree (45) und Jörg (43) aus Meerbusch

Daniela (36) und Christian (40) aus Stade

Shiva (26) und Felix (25) aus Berlin

„Stranger Sins“: Das sind die Teilnehmer

Die 18 Teilnehmer und Teilnehmerinnen von „Stranger Sins“ sind alle aus ähnlichen Gründen bei der Show dabei: Sie führen alle mehr oder minder glückliche Beziehungen, die sie jetzt jedoch auf ein neues erotisches Level bringen wollen. Doch in der Vergangenheit fehlte ihnen der Mut dafür. Nun möchten sie dies jedoch ändern und mithilfe von Coaches ihre Fantasien ausleben. Wir stellen euch die acht Paare inklusive Bilder einzeln vor:

Gina und Alex

Die 25-jährige Gina und der 30-jährige Alex kommen aus Wülfrath und sind seit 2018 ein Paar. Außerdem sind sie sind Eltern eines gemeinsamen Kindes. In der neuen RTL-Show wollen sie ihre sexuellen Erfahrungen erweitern. Gina hat in diesem Bereich schon einige Erfahrungen gesammelt, denn sie produziert nebenberuflich erotische Fotos sowie Videos. Bereits seit einer ganzen Weile wünscht sie sich jedoch einen Dreier mit zwei Männern, im besten Fall soll einer davon ihr Mann Alex sein. Dieser ist bereit, ihr diesen Wunsch zu erfüllen, doch es ist ihm wichtig, mit dem anderen Mann auf der gleichen Wellenlänge zu sein.

Kate und Angel

Die 27-jährige Kate und die 26-jährige Angel führen seit vier Jahren eine monogame Beziehung. Während Kate bisexuell ist, bezeichnet sich Angel, trotz Erfahrung mit dem anderen Geschlecht, als lesbisch. Auch die zwei Berlinerinnen haben bereits Erfahrung im erotischen Bereich gesammelt, denn sie gehen gerne auf frivole Partys und veröffentlichen Fotos und Videos bei „Only Fans“. Bei „Stranger Sins“ wollen sie nun ihre Körper besser kennenlernen und herausfinden, wie sie ihre Orgasmen in die Länge ziehen können.

Kate und Angel wollen bei „Stranger Sins“ ihre Körper besser kennenlernen.

© Foto: RTL / Kimberly Bender

Vanessa und Jakob

In der Beziehung von der 23-jährigen Vanessa und dem 24-jährigen Jakob gibt es klare Rollenverteilungen: Während sie im Alltag die Hosen an hat, ist er im Schlafzimmer der Dominante. Das Paar aus Siegsdorf befindet sich aktuell in der Blütezeit ihrer Liebe, denn sie sind erst seit rund einem Jahr zusammen. Aus diesem Grund empfinden sie jedoch auch grenzenlose Lust aufeinander. An „Stranges Sins“ nehmen sie teil, weil sie neue Wege finden wollen, ihr Sexleben intensiver zu gestalten. Aus diesem Grund möchten sie ihr Liebesnest für BDSM öffnen.

Jakob und Vanessa wollen ihr Liebesnest für BDSM öffnen.

© Foto: RTL / Kimberly Bender

Elli und Credo

Dem ein oder anderen TV-Zuschauer könnten die Gesichter von Elli und Credo bekannt vorkommen, denn die beiden haben ihre Beziehung bereits im Jahr 2021 bei „Temptation Island“ erfolgreich auf die Probe gestellt. Die beiden 26-Jährigen kennen sich schon seit sieben Jahren und führen seit drei Jahren eine Beziehung. Credo hat in der Vergangenheit seine damalige Freundin für Elli verlassen, die als Escortdame gearbeitet hat. Aktuell herrscht bei ihnen jedoch eine Sexflaute. Um diese zu beheben und ihr Sexleben wieder in den Griff zu bekommen, nehmen sie an „Stranger Sins“ teil.

Credo und Elli haben ihre Beziehung bereits bei „Temptation Island“ auf die Probe gestellt.

© Foto: RTL / Kimberly Bender

Mimi und André

Die 40-jährige Mimi ist in Kuba geboren, lebt jedoch bereits seit 14 Jahren in Deutschland. Mit dem 36-jährigen André ist sie seit sechs Jahren zusammen. Das Paar lebt aktuell in Berlin und hat sein Sexleben vor rund zwei Jahren zum Beruf gemacht. Während Mimi als Cam Girl arbeitet, steht André hinter der Kamera und ist gleichzeitig ihr Content Manager. Was ihre erotischen Fantasien betrifft, sind die beiden auf einer Wellenlänge. Sie wünschen sich schon seit längerem einen Dreier mit einem weiteren Mann. Dies war bisher jedoch nie möglich, da Mimi zu wählerisch ist.

Mimi und André wünschen sich einen Dreier mit einem weiteren Mann.

© Foto: RTL / Kimberly Bender

Desiree und Jörg

Die 45-jährige Desiree und der 43-jährige Jörg führen eine offene Ehe, denn sie wollen sich beide sexuell ausprobieren. In der Vergangenheit hat Jörg seine damalige Frau betrogen, jetzt will er offen mit Desiree damit umgehen. Außerdem möchte er seine voyeuristische Neigung ausleben und Desiree beim Sex mit mehreren Männern beobachten, deshalb nimmt er an „Stranger Sin“ teil. Desiree ist jedoch der Meinung, dass dies ihrer Beziehung schaden könnte, da Jörg sehr sensibel und eifersüchtig sein kann.

Jörg und Desiree führen eine offene Ehe.

© Foto: RTL / Kimberly Bender

Daniela und Christian

Die 36-jährige Daniela lernte den 40-jährigen Christian bereits im jungen Alter von 14 Jahren kennen. Heute sind sie bereits seit 22 Jahren zusammen und Eltern einer elfjährigen Tochter. Was ihr Sexualleben betrifft, sind die beiden sich eher uneinig. Obwohl beide auf Spielzeuge und Sex an ungewöhnlichen Orten stehen, mag Christian es lieber, wenn Daniela die Führung im Bett übernimmt, während Daniela dieses Rollenverhältnis gerne umdrehen würde. Ersterer hat jedoch Angst davor, eine Grenze zu überschreiten beziehungsweise Daniela wehzutun.

Christian und Daniela haben unterschiedliche Vorstellungen von ihrem Sexualleben.

© Foto: RTL / Kimberly Bender

Shiva und Felix

Die beiden Berliner Shiva und Felix sind erst seit rund einem Jahr zusammen, können sich jedoch vorstellen in der Zukunft irgendwann zu heiraten und Kinder zu bekommen. Sie interessieren sich beide für das Thema Tantra, haben damit bisher jedoch noch keine Erfahrungen gemacht. Stattdessen steht der 25-Jährige schon länger auf Sex in der Öffentlichkeit und Analsex, während die 26-Jährige sich für BDSM interessiert und eher die Dominante im Bett ist. Auf das Sex-Experiment freuen sich jedoch beide.