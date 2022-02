Der ZDF zeigt am Samstag, 05.02.2022, den 19. Film der Krimireihe „Stralsund“. In „Wilde Hunde“ muss Kommissarin Nina Petersen den Tod eines Teenagers aufklären. Dabei stößt sie auf eine Organisation, die Pflegekinder für kriminelle Machenschaften benutzt. Auf den Zuschauer warten 90-Minuten Krimi-Spannung.

Wann kommt „Stralsund – Wilde Hunde“ im TV ?

? Ist der Film in der ZDF Mediathek verfügbar?

verfügbar? Wer sind die Darsteller im Cast?

im Cast? Worum geht es in dem Spielfilm?

Alle Infos rund um Sendetermine, Sendezeit, Stream, Wiederholung, Besetzung und Inhalt findet ihr hier im Überblick.

„Stralsund – Wilde Hunde“: Der 19. Film der ZDF-Reihe

Die Krimi-Reihe „Stralsund“ läuft seit 2009 im ZDF. Die erste Folge „Mörderische Verfolgung“ flimmerte am 30.03.2009 über die Bildschirme. Die Stralsunder Kommissarin Nina Petersen ermittelt gemeinsam mit Kriminalhauptkommissar Karl Hidde in Mord- und andere Kriminalfällen. Sie bekommen es mit Geiselnahmen, Drogenkriminalität und anderen schwierigen Fällen zu tun. Die Filme der Serie spielen in der Hansestadt Stralsund in Vorpommern. Bisher wurden 19 Folgen der Krimi-Reihe ausgestrahlt, die Filme sind so beliebt, dass derzeit schon der 20. gedreht wird.

„Stralsund – Wilde Hunde“: ZDF-Sendetermine und Sendezeit

Der Krimi „Stralsund – Wilde Hunde“ hat eine Laufzeit von knapp 90 Minuten. Die Ausstrahlung ist am Samstag, 5. Februar 2022, um 20:15 Uhr im ZDF.

„Stralsund – Wilde Hunde“: ZDF-Mediathek

Ihr habt am Samstag keine Zeit für den ZDF-Sendetermin von „Stralsund – Wilde Hunde“? Kein Problem, die Sendung ist seit dem 29. Januar 2022 in der ZDF-Mediathek online. Dort steht der Krimi ein Jahr zur Verfügung.

„Stralsund – Wilde Hunde“: Handlung am 05.02.2022

Darum geht es: Der Jugendliche Mario Brendler wurde wegen eines Drogendelikts kurzzeitig von der Kripo in Verwahrung genommen. Wenige Stunden nach seiner Entlassung wird er tot aufgefunden – alles deutet auf Fremdverschulden hin. Nina Petersen und Karl Hidde erfahren, dass Mario in der Vergangenheit als Informant für das BKA tätig war.

Mit einer Gruppe kleinkrimineller Jugendlicher erledigte Mario Aufträge für eine ausländische Organisation. Die Jugendlichen gehören größtenteils zur Pflegefamilie von Wiebke Goosen. Nina stattet der Pflegefamilie auf ihrem alten Gutshof einen Besuch ab und trifft dabei auf den Sohn ihrer alten Freundin Maren. Die Ermittlungsarbeit führt die Kommissare auf die Spur von Juri Kaczmarek. Steckt er hinter den kriminellen Machenschaften und ist der Auftraggeber der Jugendlichen? Die Ereignisse spitzen sich zu und Ninas Beziehung zu Thomas Jung und ihrer Freundin Maren werden auf die Probe gestellt.

In „Stralsund – Wilde Hunde“ muss Kommissarin Nina Petersen den Tod eines Teenagers aufklären.

© Foto: ZDF / Sandra Hoever

„Stralsund – Wilde Hunde“: Darsteller am 05.02.2022

Neben Katharina Wackernagel als Kommissarin Nina Petersen und Alexander Held als Kriminalhauptkommissar Karl Hidde spielen noch andere Schauspieler wie Karim Günes und Lea Drinda in dem Krimi mit. Wie die Besetzung von „Stralsund – Wilde Hunde“ aussieht, erfahrt ihr hier.

Rolle – Darsteller

Nina Petersen – Katharina Wackernagel

Karl Hidde – Alexander Held

Thomas Jung – Johannes Zirner

Karim Uthman – Karim Günes

Daria – Lea Drinda

Jo Brandt – Jack Owen Berglund

Maren Brandt – Franziska Hartmann

Wiebke Goosen – Catrin Striebeck

Juri Kaczmarek ­– Oleg Tikhomirov

Mario Brendler – Junis Marlon

Sergej ­– Bohdan Artur Swiderski

Danni – Felix Steyer

Connie – Marie Dollenberg

„Stralsund – Wilde Hunde“: Drehort

Die Landschaft im ZDF-Krimi ist oft beeindruckend. Wo wurde der Film „Wilde Hunde“ im Februar und März 2021 gedreht? Wie bei den anderen Teilen der Reihe liegen die Drehorte in Stralsund selbst sowie in der Umgebung. Über genaue Locations ist leider nichts bekannt.