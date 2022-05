„Stern TV am Sonntag“ ist neu im Programm von RTL und gibt Raum für spannende Diskussionen und die bewegendsten Themen der Woche. Auf die Zuschauer warten kontroverse Debatten und emotionale Gespräche, bei denen ihre Meinung im Vordergrund steht. So auch an diesem Sonntag, 01.05.2022. Erstmals führt dann Moderator Dieter Könnes durch die Sendung.

Worum geht es heute ?

? Wer sind die Gäste ?

? Welche Moderatoren präsentieren das Format?

Thema, Gäste, Sendetermine, und Zuschauer-Meinung – hier findet ihr alle Informationen rund um die RTL-Sendung im Überblick.

„Stern TV am Sonntag“ heute: Thema am 01.05.2022

Am Sonntagabend werden im neuen Format „Stern TV am Sonntag“ die aktuellen Themen der Woche diskutiert. Was hat die Menschen in den vergangenen Tagen bewegt? In der neuen Ausgabe der Sendung am 1. Mai 2022 steht als Thema der Fall Boris Becker im Fokus.

Wie reagiert der ehemalige Wimbledon-Sieger auf das Strafmaß, das wenige Tage vorher verkündet wurde? Weggefährten der Tennislegende kommen zu Wort: Moderator Dieter Könnes diskutiert unter anderem mit der ehemaligen Tennisspielerin Claudia Kohde-Kilsch, die Becker seit seinem zwölften Lebensjahr kennt und vermutet, er sei schlecht beraten worden. Stern-Reporter Johannes Röhrig ist durch langjähriger Recherchen anderer Meinung.

„Stern TV am Sonntag“ heute: Gäste am 01.05.2022

„Stern TV am Sonntag“ bietet nicht nur bei den verschiedensten Themen Abwechslung, sondern auch was die Gäste betrifft. Neben den Studiogästen und deren Geschichten ist auch wöchentlich ein wechselndes, meinungsstarkes Promi-Panel vertreten.

Diese Gäste hat RTL für die Sendung am 01.05.2022 angekündigt:

Regina Halmich (Box-Ikone)

Serdar Somuncu (Kabarettist)

Mario Basler (Ex-Fußballprofi)

„Stern TV am Sonntag“: Sendetermine und Sendezeit

RTL gibt am spannenden Hintergründe, bewegenden Schicksale und spektakuläre Studioaktionen eine neue Sendezeit. Woche für Woche läuft am Sonntagabend das „Stern“-Format.

Die Sendetermine und die (voraussichtliche) Sendezeit im Überblick:

01.05.2022 um 22.30 Uhr

08.05.2022 um 22.30 Uhr

15.05.2022 um 22.30 Uhr

22.05.2022 um 23.00 Uhr

„Stern TV am Sonntag“: Stream auf RTL Plus

Wer die Ausstrahlung der aktuellen Ausgabe von „Stern TV am Sonntag“ im Fernsehen verpasst, hat Glück. Man kann die Folge im Nachhinein auf RTL Plus im Stream sehen.

„Stern TV am Sonntag“: Zuschauer-Umfrage

„Stern TV am Sonntag“ möchte nicht nur mehr Raum für spannende Diskussionen und bewegende Themen der Woche geben. Im Vordergrund steht vor allem auch die Meinung der Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie können mitmachen über Abstimmungen, Video-Statements und via Social Media.

„Stern TV am Sonntag“: Moderatoren

„Stern TV am Sonntag“ wird abwechselnd von zwei Moderatoren präsentiert. Dieter Könnes ist das neue Gesicht der Sendung, für Steffen Hallaschka, der weiter „Stern TV“ am Mittwoch und „Stern TV Spezials“ moderiert, kommt ein weiteres Format hinzu.