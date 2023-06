Im Samstagskrimi geht es für die ARD-Zuschauer in dieser Woche wieder einmal nach Graz: Am 03.06.2023 zeigt das Erste den Landkrimi „Steirertod“. Darin bekommen es die Kommissare mit einem potenziellen Serienmörder zu tun – und Sascha Bergmann auch mit einer Begegnung aus der Vergangenheit.

Worum geht es genau? Wer spielt mit? Wo wurde der Film gedreht? Alle Infos rund um Ausstrahlung, Handlung, Besetzung und Co. findet ihr hier im Überblick.

„Steirertod“: Sendetermine und Sendezeit

Der fünfte Film der Landkrimi-Reihe lief bereits im November 2021 erstmals im Free-TV. Nun zeigt das Erste ihn erneut zur Primetime. Hier findet ihr die Sendetermine auf einen Blick:

Samstag, 03.06.2023 um 20:15 Uhr im Ersten

Sonntag, 04.06.2023 um 01:15 Uhr im Ersten

Gibt es „Steirertod“ in der ARD-Mediathek?

Für gewöhnlich werden die Primetime-Filme im Ersten immer auch in der ARD-Mediathek zur Verfügung gestellt. Daher sollte „Steirertod“ dort ebenfalls kostenlos als Stream abrufbar sein.

Worum geht es in „Steirertod“?

Treibt ein Serienmörder sein Unwesen in der Steiermark? Diese Frage stellt sich Kommissarin Sandra Mohr. Denn zwei Morde an Prostituierten geschahen auf eine ähnliche Weise. Ihr Vorgesetzter Sascha Bergmann lehnt die Serienmörder-These seiner Kollegin und gleichzeitig Lebensgefährtin seines Sohnes zunächst ab. Bergmann ist zu sehr mit seinem nächsten Karrieresprung beschäftigt, was aber dann nicht ganz so läuft, wie er es gern gehabt hätte. Er bekommt eine neue Chefin vor die Nase gesetzt: Nicole Sturm, Profilerin und eine Ex-Geliebte Bergmanns, die er einst mit einer anderen Kollegin betrogen hatte.

Die hochschwangere Sandra Mohr konzentriert sich weiter auf die Mordfälle und macht bei ihrem nächtlichen Nachhauseweg eine verdächtige Beobachtung einer Prostituierten und einem Freier. Als Sandra in die Szene eingreift, eskaliert die Situation …

Sandra Mohr (Miriam Stein) denkt an einen Serienkiller, Chefermittler Sascha Bergmann (Hary Prinz) schließt das zunächst aus.

© Foto: ARD Degeto/Allegro Film/Stefan Haring

Die Besetzung von „Steirertod“ im Überblick

Wer sind die Schauspieler in „Steirertod“? Wir haben euch die Darsteller im Cast aufgelistet.

Rolle – Schauspieler

Miriam Stein – Sandra Mohr

Hary Prinz – Sascha Bergmann

Eva Herzig – Eva Merz

Lara Mandoki – Bianca

Anna Unterberger – Anni Sulmtaler

Wolfgang Rauh – Harald Gratzl

Bettina Mittendorfer – Nicole Sturm

Johannes Nussbaum – Daniel Bergmann

Johannes Seilern – Vizeleutnant Gratzl

Franz Buchrieser – Oberst Kräuter

Ewa Placynska – Kitty

Wann und wo wurde „Steirertod“ gedreht?

Wie die bisherigen Landkrimis hält auch „Steirertod“ einige traumhafte Kulissen für die Zuschauer bereit. Diese fragen sich daher vermutlich, wo der Film gedreht wurde. Die Dreharbeiten zum fünften Krimi fanden vom 22.09.2020 bis zum 21.10.2020 in der Steiermark statt.