Für die ZDF-Zuschauer geht es zum Wochenstart mal wieder in den hohen Norden: Am Montag, 29. Mai 2023, läuft eine weitere Folge der Krimi-Reihe „Nord Nord Mord“. In „Sievers und der goldene Fisch“ stürzt der Lehrer Stefan Conrad bei einem Physikexperiment in den Tod. Zufall oder Mord? Das müssen die Ermittler herausfinden...

Wer spielt mit? Wo wurde die Folge gedreht? Alles zur Ausstrahlung, Handlung sowie Besetzung und Drehorte des Falls erfahrt ihr hier im Überblick.

„Nord Nord Mord – Sievers und der goldene Fisch“: Sendetermin und Sendezeit

Die neue Woche startet im ZDF mit einem spannenden Krimi: Am Montag, 29.05.2023 läuft die 13. Folge der beliebten Reihe zur Primetime. Sie wird im Anschluss nicht nochmal wiederholt.

Der Sendetermin mit Sendezeit im Überblick:

Montag, 29.05.2023, um 20:15 Uhr im ZDF

Gibt es „Sievers und der goldene Fisch“ in der ZDF-Mediathek?

Wer den Film verpasst, hat Glück. „Sievers und der goldene Fisch“ ist ab dem 20.05.2023 in der ZDF-Mediathek verfügbar. Dort kann man den Krimi kostenlos online streamen.

Worum geht es in „Nord Nord Mord – Sievers und der goldene Fisch“?

Carl Sievers und sein Team werden in ein Sylter Internat geordert. Dort wird Hinnerk Feldmann Zeuge, wie der Lehrer Stefan Conrad bei einem Physikexperiment in den Tod stürzt. Komisch, denn Conrad war früher Bergführer. Niemals hätte er einen maroden Karabiner verwendet. Sievers, Hinnerk und Ina denken, dass der Karabiner absichtlich getauscht worden sein muss. Conrad war bei den Schülern ein beliebter Lehrer, doch seine Kollegen warfen ihm immer wieder einen absichtlich überdurchschnittlichen Notenspiegel vor. Jedoch macht ein Gerücht die Runde, dass Conrad ein Verhältnis mit einer Schülerin hatte. So perfekt war er dann wohl doch nicht. Plötzlich stirbt Gisela Thorwald, die Frau des Schulleiters. Gibt es eine Verbindung zwischen den beiden Fällen? Eine weitere wichtige Rolle spielt Miriam Conrad, die Ehefrau des Verstorbenen. Sie ist gerade dabei, einem Musikschüler all ihr Wissen zu überlassen. Über einige Umwege finden Sievers und die Polizisten Hinweise, wer der Täter sein könnte.

Hinnerk Feldmann (Oliver Wnuk, r.) untersucht den Karabiner, mit dem Stefan Conrad in den Tod gestürzt ist.

© Foto: ZDF / Christine Schroeder

Das sind die Darsteller in „Nord Nord Mord – Sievers und der goldene Fisch“

Peter Heinrich Brix ist seit 2018 als Carl Sievers in der Krimi-Reihe zu sehen. An seiner Seite ermitteln Julia Brendler und Oliver Wnuk als Ina Behrendsen und Hinnerk Feldmann. Wer sind die weiteren Schauspieler im Cast?

Die Besetzung im Überblick:

Carl Sievers – Peter Heinrich Brix

Ina Behrendsen – Julia Brendler

Hinnerk Feldmann – Oliver Wnuk

Miriam Conrad – Christina Hecke

Dr. Gerald Thorwald – Klaus Pohl

Yolanda Fauser – Rosmarie Röse

Tillmann Kruse – Jonas Holdenrieder

Tabea Krawinkel – Victoria Trauttmansdorff

Dr. Karp – Anne Weber

Juliane Potis – Lisa Karlström

Gisela Thorwald – Inka Löwendorf

Besitzer Tattoostudio – Milton Welsh

Hausmeister Kant – Albrecht Ganskopf

Stefan Conrad – Andy Gätjen

Verkäufer Tierhandlung – Tom Lass

Clemens – Momme Capell

Max – Tyron Conrädel

Sofia – Lisa Marie Trense

Viola – Florentine Naske

Leonie – Antonia Krämer

Paula – Ella Siems

Wann und wo wurde „Nord Nord Mord – Sievers und der goldene Fisch“ gedreht?

Die Reihe „Nord Nord Mord“ spielt auf der Nordseeinsel Sylt und begeistert die Zuschauer mit ihrer idyllischen Landschaft. Gefilmt wurde die Folge „Sievers und der goldene Fisch“ vom 03.09.2019 bis zum 02.10.2019 in Hamburg und auch in Sylt.