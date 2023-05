Im ZDF startet die neue Woche spannend: Am Montag, 22.05.2023, läuft der Landkrimi „Immerstill“. Darin geht es um Lisa Schiller, die in ihr Heimatdorf in Unterkärnten zurückkommt, um dort nach ihrer verschwundenen Schwester und deren Freundinnen zu suchen. Zunächst stößt sie auf Skepsis und eine Mauer des Schweigens – bis eine Leiche gefunden wird.

Gibt es den Film in der Mediathek? Wer spielt mit? Und wo wurde gedreht? Alle Infos rund um die Ausstrahlung, Handlung, Besetzung und Drehorte findet ihr hier.

„Immerstill“: Sendetermine und Sendezeit

Der Krimi „Immerstill“ läuft als „Fernsehfilm der Woche“. Das ZDF zeigt ihn am Montag, 22.05.2023, zur Primetime um 20:15 Uhr. Der Film wird im Anschluss nicht direkt wiederholt.

Gibt es „Immerstill“ in der ZDF-Mediathek?

Wer den Landkrimi verpasst oder sogar schon vorab sehen möchte, hat Glück: Bereits ab dem 15.05.2023 könnt ihr euch „Immerstill“ in der ZDF-Mediathek als Stream ansehen.

Worum geht es in „Immerstill“?

Lisa Schiller ist auf dem Weg in ihr Heimatdorf in Unterkärnten. Immer wieder versucht sie, ihre Schwester Marie zu erreichen, doch sie nimmt nicht ab. Marie war in letzter Zeit ängstlicher, da ihre beste Freundin Kathi mit dem Dorfpsycho Markus verschwunden ist. Zumindest ist es das, was in den SMS steht. Marie und ihre Freundin Natalie dachten eher an eine Entführung. Nun sind auch sie wie vom Erdboden verschwunden. Mithilfe ihrer Tante Hannelore sucht Lisa in Immerstill nach den Mädchen, doch die Bewohner schweigen. Postenkommandant Patrick Pollanc sieht keinen Handlungsbedarf. Noch am selben Abend wird Lisa vor ihrem Haus zusammengeschlagen. Endlich sieht auch Patrick ein, dass hier etwas nicht stimmt. Eine große Suche startet, bei der schließlich Natalies Leiche am Ufer eines Flusses entdeckt wird. Kathis Mutter Andrea zweifelt jetzt auch an der Glaubhaftigkeit der SMS. Je länger Lisa und Patrick ermitteln, desto mehr Einwohner geraten ins Visier der Polizei.

Lisa sucht ihre Schwester Marie und ihre Freundinnen Kathi und Natalie, als Patrick (Michael Glantschnig) Natalies Leiche findet.

© Foto: ZDF/Reichmann Stefan

Die Besetzung von „Immerstill“ im Überblick

In „Immerstill“ spielen einige bekannte Gesichter der deutschen Fernsehlandschaft mit. Welche Darsteller ebenfalls dabei sind, erfahrt ihr hier:

Rolle – Schauspieler

Lisa Schiller – Christina Cervenka

Patrick Pollanc – Michael Glantschnig

Hannelore Schiller – Julia Cencig

Valentin Schiller – Dominik Warta

Jani Pollanc – Gregor Seberg

Hubert Lipus – Michael Weger

Andrea Hafner – Caroline Frank

Alois Steharnig – Fritz Egger

Karl Feinig – Arthur Klemt

Traude Feinig – Johanna Orsini

Anna Feinig – Christina Polzer

Susanne – Eva Maria Frank

Wann und wo wurde „Immerstill“ gedreht?

Die Dreharbeiten zum Landkrimi „Immerstill“ fanden vom 16.11.2021 bis zum 16.12.2021 statt. Die Crew war dafür einen Monat in Kärnten unterwegs. Konkrete Drehorte waren unter anderem die Orte Globasnitz, St. Michael, Gablern, Diex und Rinkenberg.