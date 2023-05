Ein neuer Sonntag, ein neuer Film im „Herzkino“: Am 21.05.2023 läuft die Tragikomödie „Kleine Eheverbrechen“ im ZDF. In der Verfilmung des gleichnamigen Theaterstücks verliert der Krimiautor Gilles sein Gedächtnis. Seine Frau will das ausnutzen, um von der früheren Ehekrise wieder in eine harmonische Beziehung zu kommen...

Wer spielt im Film mit? Wo wurde er gedreht? Alle Infos rund um die Ausstrahlung, Handlung, Besetzung und Drehorte findet ihr hier.

„Kleine Eheverbrechen“: Sendetermine und Sendezeit im ZDF

„Kleine Eheverbrechen“ war ursprünglich ein Theaterstück, das jetzt verfilmt wurde. Das Ergebnis läuft am Sonntag, 21.05.2023, zur Primetime um 20:15 Uhr im ZDF. Der Film wird im Anschluss jedoch nicht direkt wiederholt.

Gibt es „Kleine Eheverbrechen“ in der ZDF-Mediathek?

Die ZDF-Mediathek ist für alle, die Filme schon vorab oder nach der Ausstrahlung noch sehen möchten. Auch bei „Kleine Eheverbrechen“ gilt online first: Die Tragikomödie ist ab dem 13.05.2023 als Stream verfügbar.

Worum geht es in „Kleine Eheverbrechen“?

Gilles Sobiri ist ein prominenter Krimiautor. Durch einen mysteriösen Unfall verliert er sein Gedächtnis. Seine Frau Lisa nimmt ihn mit in das gemeinsame Haus am See, doch Gilles ist misstrauisch. Ist Lisa wirklich seine Frau? Und wer ist er selbst? Mit viel Leidenschaft versucht er, sein vergangenes Leben zu rekonstruieren. Gleichzeitig beschreibt ihm Lisa, wie ihre Beziehung war. Könnte es sein, dass Lisa lügt? Weiß Gilles mehr, als er zugibt. Das ist zumindest Freund Marcs Theorie. Am liebsten würde er Gilles Motorrad ausleihen, doch der lehnt ab. Hat er sich etwa daran erinnert, dass Marc das Motorrad das letzte Mal stark beschädigte? Lisa nimmt nun ihre Chance wahr und formt Gilles Charakter so, wie es ihr gefällt. Ihre Beziehung wird immer konfliktreicher.

Gilles (Philipp Hochmair) verliert sein Gedächtnis. Seine Frau Lisa (Emily Cox) versucht ihm zu helfen, doch er ist misstrauisch.

© Foto: ZDF/Conny Klein

Die Besetzung von „Kleine Eheverbrechen“ im Überblick

In „Kleine Eheverbrechen“ spielen einige bekannte Gesichter der deutschen Fernsehlandschaft mit. Welche Darsteller dabei sind, erfahrt ihr hier:

Rolle – Schauspieler

Lisa Sobiri – Emily Cox

Gilles Sobiri – Philipp Hochmair

Helen von Waldstein – Victoria Trauttmansdorff

Pia Schubert-Klinge – Dennenesch Zoudé

Marc Schubert – Peter Schneider

Dieter Beil – Thorsten Merten

Wenzel Wakonig – Saro Emirze

Rose McAlistair – Zsá Zsá Inci Bürkle

Erika Bachmann – Yvonne Yung Hee Bormann

Kellner – Johannes Hallervorden

Alte Frau – Marita Michaelis

Wann und wo wurde „Kleine Eheverbrechen“ gedreht?

Beim Filmschauen kommt bei vielen Zuschauern die Frage nach dem Drehort auf. Die Dreharbeiten zu „Kleine Eheverbrechen“ fanden vom 9. September bis zum 10. Oktober 2022 in Potsdam und Berlin statt. Über genaue Locations war vorab nichts bekannt.

Der Film basiert auf einem Theaterstück

Der Film „Kleine Eheverbrechen“ basiert auf dem gleichnamigen Theaterstück von Eric-Emmanuel Schmitt, der auch „Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran“ geschrieben hat. Dieses wird noch immer auf den deutschsprachigen Bühnen aufgeführt.