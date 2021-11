Der 13. Spieltag der Serie A bietet ein echtes Topspiel: Am heutigen Sonntag, den 21.11.2021, stehen sich im traditionsreichen Duell Inter Mailand und der SSC Neapel gegenüber. Tabellenführer Neapel reist mit viel Selbstvertrauen nach Mailand. Vor der Ländespielpause kam das Team von Trainer Luciano Spalletti zwar nur zu einem Unentschieden gegen Hellas Verona, belegt aber dennoch Platz 1 vor dem AC Mailand. Inter kann heute mit einem Heimsieg näher an das Spitzenduo heranrücken.

Wird das Spiel der Serie A live im Free-TV übertragen?

übertragen? Gibt es einen kostenlosen Live-Stream für Neapel- Inter Mailand ?

für ? Wie sehen die Aufstellungen der Mannschaften aus?

der Mannschaften aus? Alle Infos zur TV-Übertragung findet ihr hier.

Edin Dzeko und Lautaro Martinez von Inter Mailand. Kann Inter mit einem Sieg im Topspiel gegen Neapel das Spitzenduo der Tabelle weiter unter Druck setzen?

Serie A – Inter gegen Neapel: Uhrzeit, Anstoß, Spielort, Schiedsrichter

Inter Mailand empfängt am heutigen Sonntag, den 21.11.2021, den SSC Neapel. Ab 18:00 Uhr deutscher Zeit rollt der Ball in Mailand. Stattfinden wird die Begegnung im Giuseppe Meazza in Mailand. Schiedrichter Paolo Valeri wird das Topspiel leiten.

Datum: Sonntag, 21.11.2021

Sonntag, 21.11.2021 Anpfiff deutscher Zeit: 18:00 Uhr

18:00 Uhr Spielort: Giuseppe Meazza (Mailand)

Giuseppe Meazza (Mailand) Schiedsrichter: Paolo Valeri

Inter Mailand – SSC Neapel: Wo wird das Topspiel der Serie A im TV und Live-Stream übertragen?

Das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen. DAZN überträgt Inter gegen Neapel am Sonntag ab 18.00 Uhr live und exklusiv im Stream. Kommentator ist Carsten Fuß mit dem Experten Christian Bernhard.

