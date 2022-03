Am 26.03.2022, läuft der Spielfilm „Spurlos in Marseille“ im Ersten. Die Handlung des Thrillers dreht sich um den ehemaligen Bootsbauer Bruno Bassman und seine Frau Katja, die ein romantisches Wochenende in Marseille an der Côte d’Azur verbringen möchten. Eigentlich sollte der Urlauber nur kurz im Taxi auf seine Gemahlin warten, doch diese kommt nicht mehr aus dem Bistro heraus...

Wann läuft „Spurlos in Marseille“?

Wann ist der Film in der Mediathek verfügbar?

verfügbar? Worum geht es genau?

Wer sind die Darsteller?

Sendetermine, Sendezeit, Stream, Handlung, Darsteller und mehr – alles Wichtige zum Film erfahrt ihr hier.

„Spurlos in Marseille“: ARD-Sendetermine

Der Fernsehfilm „Spurlos in Marseille“ läuft am Samstag, 26.03.2022, zur Primetime im Ersten. Danach wird er noch einmal wiederholt. Die Erstausstrahlung war bereits am 19.09.2020.

Die aktuellen Sendetermine auf einen Blick:

Samstag, 26.03.2022 um 20:15 Uhr

Sonntag, 27.03.2022 um 01:15 Uhr

„Spurlos in Marseille“: ARD-Mediathek

Der Thriller „Spurlos in Marseille“ ist nach der Ausstrahlung 30 Tage lang in der ARD-Mediathek als Stream verfügbar.

„Spurlos in Marseille“: Handlung am 26.03.2022

Der ehemalige Bootsbauer und jetzige Hausmann Bruno Bassmann freut sich zusammen mit seiner Frau Katja, eine hoch bezahlte IT-Expertin einer Frankfurter Bank, auf ein romantisches Wochenende in Marseille. Solange sie weg sind, kümmert sich Oma Ruth um die beiden Kinder.

Nach der Landung in Marseille legt das Paar einen kurzen Zwischenstopp ein, doch dann kommt alles anders als geplant. Eigentlich trifft sich Katja nur kurz mit einem alten Schulfreund in einem Bistro, aber sie taucht nicht mehr auf. Für Bruno ist die Lage eindeutig – seine Frau wurde entführt. Seine einzige Unterstützung ist die deutsch sprechende Taxifahrerin Aliya, da weder die Polizei, noch die Botschaft helfen können.

Zunächst machen sich die beiden auf die Suche nach Katjas Bekannten. Doch als sie in seine Wohnung eintreten, stellen sie mit Schrecken fest, dass der Journalist ermordet wurde. Bruno muss herausfinden, was die skrupellosen Entführer wollen, um seine Frau zu retten. Hinweise führen sie in die Unterwelt von Marseille. Bruno scheut kein Risiko seine Frau zu finden, doch auch seine Familie in Deutschland ist nicht sicher.

Bruno und Taxifahrerin Aliya machen sich in „Spurlos in Marseille“ auf den Weg zu den Entführern.

© Foto: ARD Degeto/Roland Suso Richter

„Spurlos in Marseille“: Besetzung am 26.03.2022

Im Spielfilm am Samstag sind einige bekannte Darsteller zu sehen. Die Namen der Schauspieler und deren Rollen seht ihr hier:

Rolle – Schauspieler

Bruno Bassmann – Fabian Busch

Aliya – Sabrina Amali

Katja – Jeanne Tremsal

Steinhoff – Michael Rotschopf

Dr. Eberhardt – Christian Kuchenbuch

Ruth – Gitta Schweighöfer

Yaro – Mehdi Meskar

Carolin – Lea Weinkauf

Gregor – Mats Ahrendt

Abasan – Raymond Tarabay

Sabine – Anastasia Papadopoulou

Kellner Restaurant „La Bouche“ – Boris Bayard

Erster Polizist – Martin Kamoun

Zweiter Polizist – Gaël Assouma

Maman Aliya – Fabienne Rosa Khaldi

„Spurlos in Marseille“: Drehorte

Die Kulissen in „Spurlos in Marseille“ lösen bei den Zuschauern Urlaubsgefühle aus. Die Dreharbeiten zum ARD-Film fanden vom 20. Mai bis 21. Juni 2019 statt. Die Drehorte befanden sich in der französischen Hafenstadt Marseille, Frankfurt und München.