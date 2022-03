Am Freitag, 25.03.2022, läuft der Spielfilm „Freundschaft auf den zweiten Blick“ im Ersten. Die Handlung der Komödie dreht sich um den Optiker Elmar Kern, der nach dem Tod seiner Frau Marlene vor viele neue Herausforderungen gestellt wird. Sie hinterließ ihm aufgezeichnete Videobotschaften für seinen Neuanfang. Auf dem Programm stehen das Anschaffen eines Hundes und der Verkauf des eigenen Optikergeschäfts an eine Kette.

Um was geht es in „Freundschaft auf den zweiten Blick“?

Wann ist der Film in der Mediathek verfügbar?

verfügbar? Wer ist in der Besetzung des Spielfilms?

Handlung, Sendetermine, Sendezeit, Stream, Darsteller und mehr – alles Wichtige zum Film erfahrt ihr hier.

„Freundschaft auf den zweiten Blick“: ARD-Sendetermine

Der Fernsehfilm „Freundschaft auf den zweiten Blick“ läuft am Freitag, 25.03.2022, zur Primetime im Ersten. Danach wird er noch einmal wiederholt.

Die Sendetermine auf einen Blick:

Freitag, 25.03.2022, um 20:15 Uhr

Samstag, 26.03.2022, um 01:15 Uhr

Weitere Wiederholungen auf ONE:

Donnerstag, 31.03.2022, um 13:55 Uhr

Freitag, 01.04.2022, um 02:55 Uhr

Freitag, 01.04.2022, um 06:50 Uhr

„Freundschaft auf den zweiten Blick“: ARD-Mediathek

Beim Fernsehfilm am Freitag gilt: online first. Das heißt, „Freundschaft auf den zweiten Blick“ ist bereits ab 24.03.2022 in der ARD-Mediathek verfügbar. Nach der Erstausstrahlung steht der Film für insgesamt drei Monate als Stream zum Abruf bereit.

„Freundschaft auf den zweiten Blick“: Handlung am 25.03.2022

Der Witwer Elmar Kern ist kein Fan von Veränderungen. Dies sah seine Frau Marlene bereits vor ihrem Tod kommen und hinterließ ihm daher aufgezeichnete Videobotschaften, in denen sie ihn vor die verschiedensten Herausforderungen stellt.

Die Anschaffung eines Hundes als treuen Weggefährten und sogar Tanzstunden. Elmar lässt alles über sich ergehen, doch Marlenes letzte Amtshandlung wirft Fragen auf. Der Optiker soll seinen Laden an eine gewinnorientierte Kette übergeben. Auf einmal muss Elmar den Anweisungen von Regionalleiter Frank Wolf folgen und sogar eine Schulung mit Prüfung ablegen, damit er sein Geschäft fortführen kann.

Doch am meisten nerven den Witwer die energische Art und der forsche Ton seines neuen Vorgesetzten. Als Elmar jedoch erfährt, warum Frank heimlich im Laden übernachtet, brechen die Fronten auf...

In „Freundschaft auf den zweiten Blick“ hat Elmar keine Lust auf die Anweisungen von Frank.

© Foto: ARD Degeto/Rudolf Wernicke

„Freundschaft auf den zweiten Blick“: Besetzung am 25.03.2022

Im Spielfilm am Freitag sind mehrere bekannte Darsteller zu sehen. Die Namen der Schauspieler und deren Rollen könnt ihr hier nachlesen:

Rolle – Schauspieler

Elmar Kern – Jürgen Heinrich

Frank Wolf – David Rott

Marlene Kern – Teresa Harder

Anna Richter – Heike Trinker

Cornelia Wolf – Anna Maria Sturm

Jonas – Maximilian Brauer

Chinh Ngo – Yvonne Yung Hee Bormann

Roland Müller – Andreas Birkner

Barbara Meydahl – Julia Richter

Ole Schneider – Florian Kleine

Konzernchef Gannter – Hubertus Hartmann

Tierheimmitarbeiter – Thomas Zerck

Ordnungsamt-Mitarbeiterin – Yvette Dankou

„Freundschaft auf den zweiten Blick“: Drehorte

Die Drehorte eines Films sind für viele Zuschauer von Interesse. Die Dreharbeiten zum ARD-Film „Freundschaft auf den zweiten Blick“ fanden vom 23.10.2020 bis 24.11.2020 in Leipzig und Berlin statt.