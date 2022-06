Am heutigen Donnerstag, den 02.06.2022, treffen Spanien und Portugal in der UEFA Nations League Gruppe A2 aufeinander. Für beide Mannschaften ist es der erste Spieltag der diesjährigen Nations League. Beide Teams zählen zu den Favoriten in der Gruppe. Die Partie wird um 20.45 Uhr in Sevilla angepfiffen.

Wo wird das Länderspiel der Nations League live im TV und Stream übertragen?

Gibt es eine kostenlose Übertragung im Free-TV?

Alle Infos zur Übertragung der Nations League im Überblick.

Spanien gegen Portugal – Nations League 2022: Anstoß, Spielort, Schiedsrichter

Das Länderspiel in der Nations League zwischen Spanien und Portugal findet am Donnerstag, den 02.06.2022, statt. Angepfiffen wird die Partie um 20:45 Uhr im Estadio Benito Villamarín in Sevilla. Schiedsrichter dieser Begegnung ist Michael Oliver aus Großbritannien sein.

Alle Infos zum Länderspiel in der Nations League im Überblick:

Teams : Spanien, Portugal

: Spanien, Portugal Wettbewerb : UEFA Nations League 2022, 1. Spieltag

: UEFA Nations League 2022, 1. Spieltag Datum und Uhrzeit : 02.06.2022, 20:45 Uhr

: 02.06.2022, 20:45 Uhr Station/Spielort : Estadio Benito Villamarín, Sevilla

: Estadio Benito Villamarín, Sevilla Schiedsrichter: Micheal Oliver (Großbritannien)

Pepe (L), Cristiano Ronaldo (C), Bernardo Silva (R) und Co. bereiten sich auf das Nations-League-Match gegen Spanien vor.

© Foto: CARLOS COSTA

Nations League: Wird das Länderspiel zwischen Spanien und Portugal live im Free-TV übertragen?

Hier gibt es leider schlechte Nachrichten für alle Fans. Das Länderspiel zwischen Spanien und Portugal wird nicht live im Free-TV übertragen. Der Streamingdienst DAZN hat die exklusiven Übertragungsrechte für diese Partie in der UEFA Nations League.

Spanien vs. Portugal: So seht ihr das Länderspiel live im TV und Stream

Diese Partie wird live und in voller Länge auf DAZN 1 im TV übertragen. Übertragungsbeginn ist zeitgleich mit dem Anstoß der Partie um 20.45 Uhr. Das Spiel kommentieren wird David Ploch und als Experte wird ihm Benny Lauth zur Seite stehen.

Einen kostenlosen Live-Stream wird es für diese Partie nicht geben. Das Länderspiel zwischen Spanien und Portugal kann nur kostenpflichtig über den Streaminganbieter DAZN gestreamt werden.

Alle Infos zur Übertragung Spanien gegen Portugal am 02.06.2022 um 20:45 Uhr:

Free-TV : –

: – Pay-TV : DAZN 1

: DAZN 1 Live-Stream: DAZN

DAZN 1 und DAZN 2: Die Fernsehsender via Sky empfangen

Die beiden linearen Fernsehsender DAZN 1 und DAZN 2 können dank verschiedener Kooperationen (Vodafone oder Sky) empfangen werden. Ein aktuelles Sky-Abonnement ist dafür beispielsweise von Nöten. Das DAZN-TV-Paket richtet sich an alle, die mit einer schlechten Internetverbindung zu kämpfen und Schwierigkeiten haben, DAZN ganz regulär zu empfangen.

Nations League auf DAZN: Gibt es noch das kostenlose Test-Abo?