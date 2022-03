Mit einem Friedenskonzert wollen am Sonntag, 20.3.2022, zahlreiche Künstler gegen den Krieg in der Ukraine protestieren. Unter dem Namen „Sound of Peace“ findet das Mega-Konzert mitten in Berlin statt. Es wird auch live im TV übertragen.

Mit einem großen Friedenskonzert vor dem Brandenburger Tor in Berlin wollen Kulturschaffende ihre Unterstützung für die von Russland angegriffene Ukraine demonstrieren. Mit „Sound of Peace“ ist am Sonntag, 20.3.2022, eine musikalische Kundgebung für den Frieden in Europa geplant. Das Friedenskonzert soll 15 Uhr beginnen und bis weit in den Abend laufen.

Die Liste der Künstler, die bei „Sound of Peace“ in Berlin auftreten, wird immer länger. Bislang sind folgende Künstler bestätigt:

Sarah Connor

Silbermond

Hartmut Engler (Pur)

Adel Tawil

The BossHoss

Gentleman

Revolverheld

Mia.

Joris

Michael Patrick Kelly

Dritte Wahl und Zoe Wees

In Extremo

BenjRose

Fortuna Ehrenfeld

Antje Schomaker

Peter Maffay

Die Fernsehsender ProSieben und SAT.1 wollen die Friedenskundgebung von 15 Uhr an live auf beiden Programmen übertragen. Auch der rbb hat eine Liveübertragung geplant.

ProSieben zeigt „Sound of Peace. Das große Friedens-Event vor dem Brandenburger Tor“ am 20. März 2022 von 15.00 Uhr bis 17.35 Uhr und von 17:45 Uhr bis 22:30 Uhr.

SAT.1 zeigt „Sound of Peace. Das große Friedens-Event vor dem Brandenburger Tor“ am 20. März 2022 von 15.00 Uhr bis 19.55 Uhr.

Auch der rbb überträgt „Sound of Peace“ live ab 20.15 Uhr im rbb Fernsehen und ab 17 Uhr bei rbb 88.8 im Radio.

