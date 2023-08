Im ZDF ist es am Montagabend wieder Zeit für reichlich Spannung: Am 14.08.2023 läuft die sechste Episode der beliebten „Solo für Weiss“-Krimireihe. In „Das letzte Opfer“ ermittelt Nora Weiss in gleich zwei Frauenmorden, die eine Verbindung aufweisen. Während sie dem Täter immer näherkommt, nimmt er jedoch die Polizistin ins Visier...

Alle Infos rund um die Ausstrahlung, Handlung, Besetzung und Drehorte findet ihr in diesem Übersichtsartikel.

„Solo für Weiss – Das letzte Opfer“: Sendetermin und Sendezeit

Krimi-Fans aufgepasst: Das ZDF zeigt am Montag, 14.08.2023, die Episode „Das letzte Opfer“ der beliebten Filmreihe „Solo für Weiss“. Der 90-minütige Film wird zur Primetime um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Wiederholt wird er im Anschluss nicht.

Gibt es „Das letzte Opfer“ als Stream in der ZDF-Mediathek?

Wer den Krimi im Fernsehen verpasst, hat Glück: Normalerweise sind die Primetime-Filme immer auch in der ZDF-Mediathek verfügbar. Dort kann man sie nachträglich kostenlos streamen. Außerdem findet ihr in der Mediathek gleich mehrere Folgen von „Solo für Weiss“.

Darum geht es in „Solo für Weiss – Das letzte Opfer“

Noras Chef, Kurt Böhnisch, hat nun erstmal genug gearbeitet. Er wird in den Ruhestand verabschiedet. Auf der Feier nimmt er sich jedoch völlig unvermittelt das Leben. Seine Kollegen und Kollegin befinden sich in einem Schockzustand. Doch Nora Weiss kann sich damit nicht lange befassen, denn schon kurz darauf wird in Lübeck eine Frauenleiche gefunden. Noch während der Ermittlungen fällt der Polizistin auf, dass dieser Fall Ähnlichkeiten mit einem anderen hat. Böhnisch hatte jahrelang nach seiner verschwundenen Tochter gesucht, die vor zwei Jahren plötzlich wie vom Erdboden verschluckt war. Könnten die beiden Fälle etwas gemeinsam haben?

Nora Weiss holt sich Unterstützung von der Kripo Lübeck. Gemeinsam mit Simon Brandt befragen sie ihre Kollegen in Rostock, wo der Fall von Böhnischs Tochter und der neuen Frauenleiche bearbeitet worden sind. Dort will ihnen aber niemand helfen, also nehmen sie die Sache selbst in die Hand. Sie stoßen auf Widersprüche in den alten Ermittlungen. Doch während sie den Täter suchen, nimmt dieser Nora ins Visier.

LKD Böhnisch (Hannes Hellmann, l.) verabschiedet sich in den Ruhestand. Noch in derselben Nacht bringt er sich um. Warum?

© Foto: ZDF/Christine Schroeder

Das ist die Besetzung von „Solo für Weiss – Das letzte Opfer“

Die Schauspielerin Anna Maria Mühe übernimmt auch in der sechsten Episode „Das letzte Opfer“ die Rolle der Ermittlerin Nora Weiss. Wer sind die weiteren Schauspieler im Cast? Die Besetzung im Überblick:

Rolle – Darsteller

Nora Weiss – Anna Maria Mühe

Simon Brandt – Jan Krauter

Jan Geissler – Peter Jordan

LKD Böhnisch – Hannes Hellmann

Dominik Kramer – Florian Lukas

Martina Drechsler – Inka Friedrich

Paul/Arnold Martens – Tilman Strauß

Karin Böhnisch – Oana Solomon

Maik Jansen – Mirco Kreibich

Jörg Förster – Yorck Dippe

Doris Förster – Christiane von Poelnitz

Wann und wo „Solo für Weiss – Das letzte Opfer“ gedreht?

Die Krimireihe „Solo für Weiss“ wird meistens im Norden von Deutschland gedreht. Die Dreharbeiten zum sechsten Film der Reihe fanden vom 17. November 2020 bis zum 18. Dezember 2020 statt. Gefilmt wurde dabei überwiegend in Lübeck, Hamburg und an der Ostseeküste.