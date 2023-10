Mit Angststörungen ist nicht zu spaßen. Das weiß auch Kriminalhauptkommissar Sörensen. Um in einer ruhigeren Umgebung zu arbeiten, lässt er sich nach Katenbüll versetzen. Doch er hat sich zu früh gefreut: Hier wird er die Angst auch nicht los. Darum geht es am Mittwoch, 11.10.2023, im Film „Sörensen hat Angst“ im Ersten.

Worum geht es in der Roman-Verfilmung genau? Und wer spielt mit? Handlung, Besetzung, Drehorte – was ihr zum „FilmMittwoch“ wissen müsst, erfahrt ihr hier.

„Sörensen hat Angst“: Sendetermine und Sendezeiten

Der Fernsehfilm lief 2021 erstmals und basiert auf dem gleichnamigen Roman von Sven Stricker, der bereits 2015 erschienen ist. Am Mittwoch, 11.10.2023, wird „Sörensen hat Angst“ im Ersten erneut ausgestrahlt. Noch in derselben Nacht wird der Film wiederholt.

Die Sendetermine und Sendezeiten im Überblick:

Mittwoch, 11.10.2023, um 20:15 Uhr im Ersten

Donnerstag, 12.10.2023, um 00:15 Uhr im Ersten

Gibt es „Sörensen hat Angst“ als Stream in der ARD-Mediathek?

Wer „Sörensen hat Angst“ verpasst oder zur Hauptsendezeit keinen Fernseher zur Verfügung hat, hat Glück: Der Film ist nach der Ausstrahlung in der ARD-Mediathek zu finden. Dort kann man ihn kostenlos online streamen.

Worum geht es in „Sörensen hat Angst“?

Kriminalhauptkommissar Sörensen leidet unter einer Angststörung. Es hilft nicht, dass er in einer der belebtesten Städte Deutschlands lebt – Hamburg. Deshalb lässt er sich in das friesische Katenbüll versetzen. Dort hofft er zur Ruhe zu kommen. Doch der Ort ist grau und trostlos. Ständig regnet es und die Einheimischen heißen Sörensen nicht gerade willkommen. Man glaubt es kaum, doch es kommt noch schlimmer. Sörensen kann nicht lange entspannen, bevor Bürgermeister Hinrichs im eigenen Pferdestall gefunden wird – tot. Sörensen blickt nun zum ersten Mal hinter die Kulissen der Kleinstadt und bemerkt schnell, dass er jetzt noch mehr Angst bekommen könnte.

Eigentlich wollte Kommissar Sörensen (Bjarne Mädel, M.) zur Ruhe kommen, doch dann wird Bürgermeister Hinrichs (Claude Albert Heinrich, r.) ermordet.

© Foto: NDR/Michael Ihle

Das sind die Darsteller im Überblick

Sörensen wird von Bjarne Mädel gespielt, der mit diesem Film auch sein Regiedebüt feiert. Für seine Leistung als Schauspieler wurde er mit einem Grimme-Preis ausgezeichnet. Wer neben ihm eine Rolle spielt, seht ihr in der Besetzungsliste:

Rolle – Schauspieler

Sörensen – Bjarne Mädel

Jennifer Holstenbeck – Katrin Wichmann

Malte Schuster – Leo Meier

Frieder Marek – Matthias Brandt

Jens Schäffler – Peter Kurth

Hilda Hinrichs – Anne Ratte-Polle

Jan Hinrichs – Claude Albert Heinrich

Horst Düseler – Yorck Dippe

Frau Düseler – Angelika Richter

Bengt Düseler – Lorenz Baum

Wann und wo wurde „Sörensen hat Angst“ gedreht?

„Sörensen hat Angst“ wurde vom 19. Februar bis zum 20. März 2020 an verschiedenen Orten gedreht. In Varel wurde nicht nur in der Stadt, sondern auch am Außenhafen gefilmt. Weitere Drehorte sind Bremerhaven, Loy in der Gemeinde Rastede, Burhave in der Gemeinde Butjadingen, in Rönnelmoor in Jade und in Barge in der Gemeinde Friedeburg. Für die Dorfkneipe „Deichkrug“, die im Film eine große Rolle spielt, wurde eine Gaststätte in Varel-Langendamm genutzt.

Auf diesem Roman basiert der Film

Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Sven Stricker aus dem Jahr 2015. Das Buch ist der erste Fall des Kriminalhauptkommissars Sörensen. „Sörensen ermittelt“ ist eine vierteilige Buch-Reihe. Auch der nächste Teil, „Sörensen fängt Feuer“, wird im Ersten ausgestrahlt.