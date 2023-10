Am Freitag, 06.10.2023, steht im Ersten eine berührende Familiengeschichte um Geschlechtsidentität, Akzeptanz und Zusammenhalt im Programm. In „Einfach Nina“ geht es um die achtjährige Nina, die eigentlich als Niklas auf die Welt gekommen ist. Jetzt erzählt sie ihrem Umfeld endlich, dass sie sich als Mädchen identifiziert. Doch nicht alle akzeptieren ihre Entscheidung.

„Einfach Nina“ beschäftigt sich mit dem Thema Geschlechtsidentität. Doch worum geht es genau? Und welche Schauspieler sind dabei? Alle Infos rund um Sendetermine, Handlung und Besetzung findet ihr hier auf einen Blick.

„Einfach Nina“: Sendetermine und Sendezeiten

Die Erstausstrahlung von „Einfach Nina“ im deutschen Fernsehen findet am Freitag, 06.10.2023, zur Primetime im Ersten statt. Noch in derselben Nacht wird der Film wiederholt.

Das sind die Sendetermine und Sendezeiten im Überblick:

Freitag, 06.10.2023, um 20:15 Uhr im Ersten

Samstag, 07.10.2023, um 01:25 Uhr im Ersten

Gibt es den Film „Einfach Nina“ in der ARD-Mediathek?

Wer das spannende Drama rund um Geschlechtsidentität verpasst hat, hat Glück: Die Highlights, die im Ersten laufen, gibt es auch in der ARD-Mediathek. Dort kann sich jeder den Film ein weiteres Mal ansehen – natürlich kostenlos.

Worum geht es in „Einfach Nina“?

Die achtjährige Nina geht voller Selbstbewusstsein durchs Leben, doch sie hat ein großes Problem. Sie wurde als Niklas geboren. Für das junge Mädchen ist klar, dass sie auf keinen Fall ein Junge ist. Sie überwindet ihre Ängste und erzählt ihrer Familie von diesem Irrtum. Ihr Opa Thilo bietet ihr die vollste Unterstützung an. Ninas Eltern Simone und Martin sind sowieso zerstritten, so auch beim Thema Geschlechtsidentität. Martin denkt, dass Nina nur eine Phase durchlebt und sie ihre Meinung bald ändern würde, während Simone ihrem Kind zur Seite stehen möchte. Beide möchten ihre Tochter vor dem Hass anderer schützen, doch welcher Weg ist der richtige? Auch unter den Nachbarn und in der Schule scheinen nicht alle mit Ninas Neuigkeiten klarzukommen. Hält die Familie letztendlich trotzdem zusammen?

Nina hat ihren Eltern offenbart, dass sie im falschen Körper geboren wurde. Ihre Eltern Simone (Friederike Becht) und Martin (Ulrich Brandhoff) wissen nicht, wie sie mit den Neuigkeiten umgehen sollen.

© Foto: ARD Degeto/Maor Waisburd

Die Besetzung von „Einfach Nina“ im Überblick

Der Film wird unter anderem von Karin Heberlein erzählt, die zuletzt mit ihrem Kinofilm „Sami, Joe und ich“ großen Erfolg feierte. Welche Schauspieler die Rollen verkörpern, erfahrt ihr in der Besetzungsliste:

Rolle – Schauspieler

Simone Glasewald – Friederike Becht

Nina Glasewald – Arian Wegener

Martin Glasewald – Ulrich Brandhoff

Thilo Glasewald – Michael Wittenborn

Sandra – Anjorka Strechel

Christoph Breuer – Golo Euler

Ben – Ludwig Samuel Ott

Meret – Lia Stark

Tom Behring – Eray von Egilmez

Mike Sahin – Max Appenroth

Frau Amari – Vanessa Rottenburg

Dr. Neustätter – Hilke Altefrohne

Sophie – Noemi Wollert

Mutter in Kleidungsgeschäft – Julia Glasewald

Liam – Paul Ludwig Stoll

Wo und wann wurde „Einfach Nina“ gedreht?

„Einfach Nina“ wurde vom 26. April bis zum 31. Mai 2022 unter dem Arbeitstitel „Draußen anders“ in Berlin gedreht. Wo die Dreharbeiten in der Hauptstadt stattfanden, war vorab nicht bekannt.