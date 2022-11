Am Montag, 14.11.2022, zeigt das ZDF den Film „So laut Du kannst“. In dem neuen Drama geht es um Kim und Maja, die als Hostessen bei einem „Gentlemen‘s Evening“ als Hostessen arbeiten. Als Maja am nächsten Morgen nackt und orientierungslos in einem Hotelzimmer aufwacht, ändert sich das Leben der beiden Freundinnen schlagartig.

Wann läuft „So laut Du kannst“ im ZDF?

Ist das Drama in der ZDF-Mediathek verfügbar?

verfügbar? Wer sind die Darsteller?

Alle Infos rund um Sendetermine, Mediathek, Handlung, Besetzung und Drehorte findet ihr in diesem Artikel.

Die Sendetermine zum Drama „So laut Du kannst“

Das ZDF zeigt den Film „So laut Du kannst“ am Montagabend zur Primetime. Eine Wiederholung ist aktuell nicht geplant.

Die Sendetermine und Sendezeiten findet ihr hier im Überblick:

Montag, 14.11.2022 um 20:15 Uhr

Ist der Film in der ZDF-Mediathek verfügbar?

Wer den Film verpasst hat oder ihn im Voraus sehen möchte, hat Glück. Bereits seit dem 05.11.2022 steht das Drama in der ZDF-Mediathek zur Verfügung. Für etwa ein Jahr kann man „So laut Du kannst“ dort streamen.

Worum geht es in „So laut Du kannst“?

Kim und Maja sind gute Freundinnen und arbeiten als Hostessen bei einem sogenannten „Gentlemen‘s Evening“. Die Veranstaltung ist sehr exklusiv und findet jährlich mit geladenen Gästen aus der Wirtschaftselite statt. Kim trifft auf der Feier ihren alten Schulfreund Max, welcher sie nach dem Event nach Hause begleitet. Maja bleibt währenddessen noch auf ein Feierabend-Getränk an der Bar sitzen.

Der nächste Morgen ändert alles: Maja wacht komplett orientierungslos, verwirrt und nackt in einem Hotelzimmer auf. Die Anzeige wegen Vergewaltigung läuft allerdings ins Leere. Kim will sich nicht damit abfinden, dass ihre Freundin die Situation auf sich sitzen lassen muss und fängt an, auf eigene Faust zu ermitteln. Nach und nach stößt sie auf weitere Vergewaltigungsfälle, welche allesamt von dem elitären Männerclub verschwiegen werden, um die Mitglieder zu schützen...

Dr. Christian Gramberg weist jede Schuld von sich, als Kim ihn mit Vorwürfen konfrontiert.

© Foto: ZDF / Marion von der Mehden

Die Besetzung von „So laut Du kannst“ im Überblick

Unter der Regie von Esther Bialas spielen Friederike Becht und Nina Gummich die beiden Hauptrollen. Wer sonst noch im Cast von „So laut Du kannst“ ist, seht ihr in der Besetzungsliste.

Rolle – Schauspieler

Kim Krawitz – Friederike Becht

Maja Heller – Nina Gummich

Maximilian Holtdorf – Jan Krauter

Lukas Berger – Ulrich Brandhoff

Claus Bovert – Marcel Hensema

Yella Krawitz – Stella Spörrle

Ines Betzold – Gesine Cukrowski

Dr. Chrisrian Gramberg – Peter Lohmeyer

Sven – Pascal Houdus

Corinna Hoffmann – Morgane Ferru

Madleine – Pauline Afaja

Annika Albers – Patricia Meeden

Hostess Karin – Franciska Friede

Susanne Neumüller – Rosa Thormayer

Louis – Thando Walbaum

Polizistin – Maureen Havlena

Polizist – Aleksan Cetinkaya

Wo wurde „So laut Du kannst“ gedreht?

Beim Filmschauen kommt bei vielen Zuschauern die Frage nach dem Drehort auf. Wo wurde das ZDF-Drama gedreht? Die Dreharbeiten zu „So laut Du kannst“ fanden im Juni und Juli 2021 hauptsächlich in Hamburg und Umgebung statt.