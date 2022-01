Am heutigen Dienstag, 25.01.2022 geht der Ski-Alpin-Weltcup 2021/22 in die nächste Runde. Die Männer gehen beim Nachtslalom im österreichischen Schladming an den Start.

Dieses Jahr feiert das Nightrace ein Jubiläum, seit 25 Jahren gilt der Slalom auf der Planai als eines der größten Spektakel der Saison. Im Gegensatz zu vergangenem Jahr sind beim letzten Männer-Rennen vor den Olympischen Spielen 2022 sogar Zuschauer erlaubt. Auf den Sieger wartet ein Preisgeld in Höhe von 43.000 Schweizer Franken, insgesamt werden 120.000 Franken ausgeschüttet.

Schladming Slalom 2022 – Start, Zeitplan und Termine

Vergangenes Wochenende starteten die Wintersportler in den Disziplinen Abfahrt und Slalom in Kitzbühl. Am heutigen Dienstag, 25.01.2022 geht es für die Athleten im Slalom weiter in Schladming beim Nightrace. Das Rennen ist der letzte Wettkampf der Männer vor Olympia 2022.

Der Zeitplan für den Ski Alpin Weltcup 2022 am 25.01. in Schladming im Überblick:

17:45 Uhr : 1. Lauf Slalom Herren

: 1. Lauf Slalom Herren 20:45 Uhr: 2. Lauf Slalom Herren

Nightrace Schladming 2022: Wo laufen die Rennen im Live-Stream und Free-TV?

Wie gewohnt wird der Wintersport auch in der Saison 2021/22 wieder im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Sowohl der erste wie auch der zweite Lauf des Nachtslaloms wird auf dem frei empfangbaren Sender Eurosport 1 übertragen. Alternativ dazu zeigt auch der Bayrische Rundfunk den Weltcup, allerdings nur den 2. Lauf ab 20:15 Uhr. Moderiert wird die Übertragung von Markus Othmer, Experte ist Felix Neureuther.

Schladming Nachtslalom heute live: Der Weltcup im TV und Stream

Auch einen kostenlosen Live-Stream wird es geben. Den Schladming Slalom 2022 könnt ihr ab 17:40 Uhr im Live-Stream des BR sehen. Auch Eurosport überträgt die Ski-Events der Herren im Internet, allerdings in einem kostenpflichtigen Stream über den Eurosport Player. Da DAZN mit Eurosport kooperiert, sind die Rennen auch auf dem Streamingportal zu sehen.

Die Übertragung des Nightraces 2022 in Schladming im Überblick:

Free-TV : Eurosport 1, BR

: Eurosport 1, BR Pay-TV : -

: - Live-Stream: BR24sport.de (free), Eurosport Player, DAZN

Schladming Slalom 2022 Strecke: Das ist die Piste Planai beim Nightrace

Das heutige Rennen der Männer findet in Schladming (Österreich) statt. Die Piste Planai liegt auf dem gleichnamigen Berg in Schladming. Sie ist eine Abfahrts- und Super-G-Piste, in deren unterem Abschnitt, dem Zielhang, auch Slaloms ausgetragen werden. Unter Flutlicht wird die Piste zum Schauplatz des Slaloms der Männer im Alpinen Skiweltcup. Bereits seit 1997 wird der Nachtslalom mit der Bezeichnung „The Nightrace“ ausgetragen. 2013 war die Planai – wie auch 1982 – Austragungsort der Alpinen Skiweltmeisterschaften. Zu diesem Anlass wurde das in unmittelbarer Nähe zum Stadtzentrum gelegene Zielstadion umgebaut und erweitert.

Die Rennstrecke des Slaloms auf der Planai startet bei 958 Meter und endet auf 744 Meter, somit entsteht eine Höhendifferenz von 214 Meter. Die Streckenlänge beträgt 596 Meter und weist eine maximale Neigung von 52 Grad auf.

Schladming Slalom 2022: Sind Zuschauer beim Nightrace erlaubt?

Normalerweise sind bis zu 50.000 Zuschauer anwesend bei den Slaloms von Schladming, womit das Rennen eines der Weltcuprennen mit dem meisten Publikum ist. Allerdings ist diese Anzahl an Fans nicht möglich auf Grund der aktuellen Corona-Situation. Genau wie die legendären Hahnenkamm-Rennen soll auch das heutige mit zumindest 1.000 Zuschauern stattfinden. Der coronabedingt von Flachau nach Schladming verlegte Nachtslalom der Damen am 11.01.2022 fand ohne Publikum statt.