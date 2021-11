An diesem Wochenende starten die Skispringer in den Weltcup 2021/22.

Die neue Skisprung-Saison wird am heutigen Freitag, 19.11.2021, in Nischni Tagil/Russland mit der Qualifikation zum ersten Springen von der Großschanze eröffnet. Morgen geht es dann ebenfalls in einem Wettkampf unter Flutlichtbedingungen am Abend um den ersten Sieg der Weltcupsaison 2021/22. Am Sonntag steigt dann der zweite Einzel-Weltcup der neuen Saison. 50 Skispringer kämpfen im ersten Durchgang darum, unter die Top 30 und damit in den zweiten Durchgang zu kommen.

Wo wird Skispringen heute live im TV und Stream übertragen?

Skispringen Weltcup 2021/22: Gibt es eine Übertragung im Free-TV?

Für Freunde des frei empfangbaren Fernsehen gibt es hinsichtlich der Weltcup-Übertragung gute Nachrichten: Die ARD und das ZDF wechseln sich auch 2021/22 bei der Übertragung von Weltcup-Wochenende zu Weltcup-Wochenende ab. Die ARD überträgt das erste Wochenende des Skisprung-Weltcups, das ZDF das zweite. Auch Eurosport überträgt den Skisprung-Weltcup live im TV.

Den Auftakt der neuen Skisprung Saison können Wintersport-Fans live von zuhause auf dem TV verfolgen. Alle Wettkämpfe des Weltcups in Nischni Tagil werden von der ARD und auf Eurosport ausgestrahlt. Lediglich die Qualifikation ist exklusiv auf Eurosport zu sehen. Zusätzlich gibt es eine kostenlose Übertragung der Skisprung-Wochenendes im Internet in der ARD Mediathek. Im kostenpflichtigen Livestream von Eurosport und auf Joyn PLUS+ werden die Weltcups und Qualifikationen zusätzich übertragen.

Alle Infos zur Übertragung des Weltcups in Nischni Tagil im Überblick:

Freitag, 19.11.2021, 16:20 Uhr: Qualifikation im Einzelspringen der Herren

Samstag, 20.11.2021, 15.45 Uhr Uhr: 1. Einzelspringen der Herren

Sonntag, 21.11.2021, 15.45 Uhr Uhr: 2. Einzelspringen der Herren