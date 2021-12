Wintersport-Fans aufgepasst: Die Skisprung-Weltcup-Saison 2021/22 geht am heutigen Freitag, 10.12.2021, in Klingenthal weiter.

Klingenthal ist eine Stadt im Südosten des sächsischen Vogtlandkreises. Neben den Wintersport-Ereignissen erlangte die Stadt Bekanntheit durch den Musikinstrumentenbau und als Ferienort im Vogtland.

Bei den Damen und Herren stehen jweils zwei Einzelwettbewerbe in der Vogtland-Arena auf dem Programm.

Wo werden die Springen live im TV und Stream übertragen?

Wann finden die Wettkämpfe der Damen und Herren statt?

Skispringen Weltcup in Klingenthal 2021: Termine und Zeitplan

Der nächste Skisprung-Weltcup findet an diesem Wochenende in Klingenthal, dem vierten Austragungsort der diesjährigen Weltcup-Saison, statt. Am Freitag findet nach dem 1. und 2. Durchgang der Frauen die Herren-Qualifikation statt. Am Samstag folgt dann nach der Qualifikation am Vormittag, der 1. und 2. Durchgang bei den Damen. Die Herren sind ab 16 Uhr an der Reihe. Der Sonntag bietet Wintersport-Fans dann ab 16 Uhr das Springen der Männer.

Der Zeitplan des Skisprung-Weltcups in Klingenthal im Überblick:

Freitag, 10. Dezember 2021

15.00 Uhr: Damen, 1. Durchgang HS 140

16.10 Uhr: Damen, Finaldurchgang HS 140

anschließend: Siegerehrung

19.15 Uhr: Herren, Qualifikation

Samstag, 11. Dezember 2021

09.00 Uhr: Damen, Qualifikation

10.30 Uhr: Damen, 1. Durchgang HS 140

11.45 Uhr: Damen, Finaldurchgang HS 140

anschließend: Siegerehrung

16.00 Uhr: Herren, 1. Durchgang HS 140

17.15 Uhr: Herren, Finaldurchgang HS 140

anschließend: Siegerehrung

Sonntag, 12. Dezember 2021

16.00 Uhr: Herren, 1. Durchgang HS 140

17.15 Uhr: Herren, Finaldurchgang HS 140

anschließend: Siegerehrung

Skisprung-Weltcup 2021/22: Welcher Fernsehsender zeigt die Springen im Free-TV?

Wintersportfans können die Skisprung Weltcups der Damen und Herren 2021/22 vom heimischen Wohnzimmer aus im Free-TV verfolgen. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF teilen sich die TV-Übertragung auf.

Livestream. Für den Skisprung-Weltcup in Klingenthal hat sich die ARD die Rechte an der Übertragung gesichert. Auf dem Free-TV-Sender werden die Springen am Wochenende live übertragen. Zudem gibt es auf sportschau.de einen kostenlosen

Skispringen in Klingenthal heute live: Alle Infos zur Übertragung im Livestream und Free-TV

Auch Eurosport überträgt das Skisprung-Wochenende. Der private Sender zeigt neben den beiden Springen am Samstag und Sonntag auch exklusiv die Qualifikation der Herren am Freitag im Free-TV und kostenpflichtigen Livestream im Eurosport-Player.

Die Übertragung des Skisprung-Weltcups in Klingenthal im Überblick: