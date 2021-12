Wintersport-Fans kommen an diesem Wochenende wieder auf ihre Kosten: Die Skisprung-Weltcup-Saison 2021/22 der Herren geht am heutigen Freitag, 17.12.2021, in Engelberg weiter. Das Weltcup-Wochenende in Engelberg ist traditionell die letzte Station vor Weihnachten und gilt als Generalporbe vor der Vierschanzentournee.

Bei den Herren stehen jweils zwei Einzelwettbewerbe auf dem Programm.

Wo werden die Springen in Engelberg live im TV und Live-Stream übertragen?

und übertragen? Wann finden jeweils die Qualifikation und die beiden Durchgänge statt?

und die beiden Durchgänge statt? Alle Infos zum Skisprung-Weltcup der Herren in Engelberg

Skispringen Weltcup in Engelberg 2021: Termine und Zeitplan

Der Skisprung-Weltcup findet an diesem Wochenende in Engelberg, dem fünften Austragungsort der diesjährigen Weltcup-Saison, statt. Der Skisprung-Weltcup macht seit der Saison 1979/80 Station in Engelberg in der Schweiz. Am Freitag findet nach dem offiziellen Training die Qualifikation statt. Am Samstag folgt dann nach dem Probedurchgang ab 16:00 Uhr der 1. und 2. Durchgang. Der Sonntag bietet Wintersport-Fans dann ab 14:30 Uhr das Springen mit Quali, 1. Durchgang und Finaldurchgang. Die Wettbewerbe finden auf der Gross-Titlis-Schanze statt mit einer Hill-Size von 140 Metern statt.

Der Zeitplan des Skisprung-Weltcups der Herren in Engelberg im Überblick:

Freitag, 17. Dezember 2021

14:45 Uhr: Offizielles Training (2 Durchgänge)

17:00 Uhr: Qualifikation

Samstag, 18. Dezember 2021

15:00 Uhr: Probedurchgang

16.00 Uhr: 1. Durchgang

Im Anschluss: Finaldurchgang und Siegerehrung

Sonntag, 19. Dezember 2021

14:30 Uhr: Qualifikation

16:00 Uhr: 1. Durchgang

Im Anschluss: Finaldurchgang und Siegerehrung

Skisprung-Weltcup 2021/22: Welcher Fernsehsender zeigt die Springen im Free-TV?

Wintersportfans können den Skisprung Weltcup der Herren 2021/22 vom heimischen Wohnzimmer aus im Free-TV verfolgen. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF teilen sich die TV-Übertragung auf.

Free-TV-Sender werden die Springen am Wochenende live übertragen. Zudem gibt es in der Livestream. Für den Skisprung-Weltcup der Herren in Engelberg hat sich das ZDF die Rechte an der Übertragung gesichert. Auf dem-Sender werden die Springen am Wochenende live übertragen. Zudem gibt es in der ZDF-Mediathek einen kostenlosen

Skispringen in Engelberg heute live: Alle Infos zur Übertragung im Livestream und Free-TV

Auch Eurosport überträgt das Skisprung-Wochenende. Der private Sender zeigt neben den beiden Springen am Samstag und Sonntag die Qualifikation der Herren am Freitag im Free-TV und kostenpflichtigen Livestream im Eurosport-Player.

Die Übertragung des Skisprung-Weltcups in Engelberg im Überblick:

Geiger, Eisenbichler und Co. – Deutsche Skispringer mit unverändertem Team in Engelberg

Die deutschen Skispringer gehen die Generalprobe zur 70. Vierschanzentournee mit einem personell unveränderten Team an. Neben dem Gesamtweltcup-Führenden Karl Geiger vertreten Markus Eisenbichler, Andreas Wellinger, Stephan Leyhe, Pius Paschke und Constantin Schmid die Mannschaft von Bundestrainer Stefan Horngacher an diesem Wochenende. Der zuletzt im zweitklassigen Continental Cup starke Severin Freund soll derweil in Finnland versuchen, einen zusätzlichen Quotenplatz für die Weltcup-Mannschaft und damit den siebten Startplatz für die Vierschanzentournee zu erreichen.

Karl Geiger freut sich auf das Skispringen in Engelberg 2021.

© Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Für Karl Geiger sind die Weltcup-Springen in Engelberg in diesem Jahr etwas Besonderes. Der Oberstdorfer verpasste die Wettkämpfe 2020 kurz vor Weihnachten wegen eines positiven Corona-Tests. „Umso größer ist die Vorfreude, dass ich in diesem Jahr an den Start gehen darf“, sagte Geiger. „Ich hoffe wieder, dass sich Engelberg tief verschneit präsentiert und wir dort coole Wettkämpfe erleben.“