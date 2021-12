Mit dem Biathlon Weltcup in Frankreich beginnt das nächste Highlight der Wintersport-Saison 2021/22. Am heutigen Donnerstag, 15.12.2021, findet der Sprint der Frauen im französischen Annecy / Le Grand Bornand statt.

Wo wird der Biathlon Weltcup in Frankreich live im TV übertragen?

übertragen? Wird der Sprint der Damen und Herren im kostenlosen Live-Stream gezeigt?

gezeigt? Alle Infos zur Übertragung des Weltcups in Annecy/Le Grand Bornand bekommt ihr hier.

Biathlon 2021 in Frankreich: Zeitplan und Termine des Weltcups in Annecy / Le Grand Bornand

Am vierten Wochenende der Biathlon-Weltcup-Saison 2021/22 geht es für die Biathletinnen und Biathleten nach Annecy / Le Grand Bornand in Frankreich. Von Donnerstag bis Sonntag treten die Männer und Frauen in den Disziplinen Verfolgung, Sprint und Massenstart gegeneinander an.

Der Zeitplan für den Biathlon Weltcup in Frankreich im Überblick:

Donnerstag, 16. Dezember 2021

14.15 Uhr: Frauen Sprint

Freitag, 17. Dezember 2021

14.15 Uhr: Männer Sprint

Samstag, 18. Dezember 2021

13 Uhr: Frauen Verfolgung

15 Uhr: Männer Verfolgung

Sonntag, 19. Dezember 2021

12.45: Frauen Massenstart

14.45: Männer Massenstart

Biathlon Weltcup 2021/2022: Gibt es eine Übertragung im Free-TV?

Die Übertragungen der Weltcups in der Saison 2021/22 können Biathlon-Fans auf den öffentlich rechtlichen Sendern ARD und ZDF sehen. Außerdem gibt es Sendungen als Livestream im Internet auf „sportstudio.de“ und „sportschau.de“. Auch Eurosport nutzt das klassische Fernsehen sowie seine digitalen Plattformen. Der zurückgetretene Olympiasieger Arnd Peiffer ist neu als Experte bei der ARD; er vertritt Rekordweltmeisterin Magdalena Neuner und wechselt sich mit Kati Wilhelm ab. Sven Fischer und Laura Dahlmeier sind für das ZDF im Einsatz.

Biathlon Weltcup in Frankreich heute live: Die Übertragung im TV und Stream

Der Biathlon-Weltcup in Frankreich wird kostenfrei im Internet und Fernsehen übertragen. Das ZDF bietet hierfür eine Übertragung im Free-TV und Livestream an. Auch Eurosport überträgt den Weltcup im frei empfangbaren Fernsehen. Das Online-Angebot des privaten Senders dagegen ist kostenpflichtig. Hierfür lässt es sich allerdings über mehrere Kanäle nutzen: Eurosport Player, Joyn PLUS+ oder auch DAZN (in Kooperation mit Eurosport).

Die Übertragung des Biathlon Weltcups in Annecy / Le Grand Bornand im Überblick: