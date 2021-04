Nicht mehr lange, dann geht das beliebte Tauschkonzert auf Vox wieder los. Am Dienstag, 20.04.2021, startet „Sing meinen Song“ 2021 mit sieben neuen Teilnehmern.

In Staffel 8 gibt es zudem einen neuen Gastgeber: Johannes Oerding übernimmt die Rolle des Hosts von Michael Patrick Kelly. Erstmals in der Geschichte der Show findet das Tauschkonzert in Deutschland statt, da aufgrund der Corona-Pandemie kein Dreh im Ausland möglich war. Daher tauschen Oerding und Co. ihre Songs an der Ostsee. Den Anfang macht DJ BoBo.

„Sing meinen Song“ 2021: Folge 1 mit DJ BoBo am 20.04.2021

In der Auftaktfolge werden die Songs von DJ BoBo getauscht. Der Schweizer Eurodance-Sänger und Produzent feierte Anfang der 90er Jahre seinen Durchbruch. Seine Songs sind weltweit bekannt und sorgen noch heute für Ohrwürmer. Auch für die Stars von „Sing meinen Song“ wird das Tauschkonzert zu einem besonderen Moment.

Das erste Konzert von Stefanie Heinzmann war ein DJ BoBo-Konzert. Entsprechend nervös ist die 32-Jährige, vor ihrem einstigen Idol zu singen: „Das macht mich wirklich aufgeregt, mir vorzustellen, dass DJ BoBo dann dasitzt und ich sing seinen Song, den er wahrscheinlich auch schon eine Milliarde Mal gespielt hat.“

„Sing meinen Song“ 2021: Wer singt was?

Welcher Künstler welchen Song interpretiert, seht ihr hier:

Stefanie Heinzmann – Love Is All Around

Nura – Freedom

Joris – There Is A Party

DJ BoBo – Colors Of The World

Ian Hooper – Life Goes On

Gentlemen – Let The Dream Come True

Johannes Oerding – Pray

privat? Hier findet ihr alle „Sing meinen Song“-Teilnehmer im Überblick sowie die Porträts zu den einzelnen Künstlern. Wer sind die Kandidaten? Welche Songs sind bekannt und wie ticken sie

„Sing meinen Song“ DJ BoBo: Der Teilnehmer im Porträt

2023 feiert DJ BoBo sein 30-jähriges Bühnenjubiläum. Seine Shows sind bis heute legendär. Doch wer steckt hinter dem Musik-Profi? Im Anschluss an die erste Folge von „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ zeigt Vox „Die DJ-BoBo-Story“. Moderatorin Laura Dahm trifft den Schweizer in seiner Heimat Luzern und hinter den Kulissen der Musikshow.

Alle Infos zu DJ BoBo findet ihr zudem in seinem Porträt: