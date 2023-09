Moordale Secondary School haben in den vergangenen Jahren die Herzen von zahlreichen Fans im Sturm erobert. Otis, Eric, Maeve und Co. sind nun für Staffel 5? Die Antwort darauf ist jedoch ein klares Nein. Die Schüler und Schülerinnen derhaben in den vergangenen Jahren die Herzen von zahlreichen Fans im Sturm erobert. Otis, Eric, Maeve und Co. sind nun für Staffel 4 auf Netflix zurückgekehrt. Und bereits kurz nach der Veröffentlichung der neuen Folgen wird die Frage laut: Gibt es? Die Antwort darauf ist jedoch ein klares Nein.

In diesem Artikel erfahrt ihr, warum „Sex Education“ nicht weitergeht. Wir haben aber auch überlegt, wie eine weitere Fortsetzung aussehen könnte.

Darum gibt es keine Staffel 5 von „Sex Education“

Für die Fans von „Sex Education“ gab es gute und schlechte Neuigkeiten gleichzeitig. Denn während Staffel 4 angekündigt wurde, gaben die Autoren und Autorinnen bekannt, dass das auch die letzte Staffel sein wird. In einem Brief an die Fans schrieb die führende Autorin Laurie Nunn: „Das war keine einfache Entscheidung, aber als sich die Themen und Geschichten der neuen Staffel herauskristallisierten, wurde klar, dass es der richtige Zeitpunkt für den Abschluss ist.“ Sie beendet den Brief mit dem Aufruf, dass Abschiede zwar das Schlimmste seien, die Fans aber lieber die guten Zeiten, die sie mit der Show hatten, feiern sollen:

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Instagram angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

Wann startet Staffel 5 auf Netflix?

Da es keine weitere Fortsetzung für „Sex Education“ geben wird, kann hier selbstverständlich auch kein Startdatum genannt werden. Sollte Netflix die Entscheidung ändern, erfahrt ihr es hier.

Worum könnte es in einer Fortsetzung gehen?

Die Serie ist zwar beendet, doch das Leben der fiktionalen Charaktere könnte noch weitergehen. Wie läuft für Jean die Erziehung ihres zweiten Kindes? Und wird Otis auch in Zukunft als Sexualtherapeut arbeiten? „Sex Education“ lebt davon, so viele verschiedene und vielfältige Personen abwechselnd und gleichzeitig in den Mittelpunkt zu rücken. Somit könnte nicht nur der weitere Lebensweg von Otis und seiner Mutter, sondern auch der von Eric, Maeve, Aimee, Adam, Jackson, Vivien, Cal und vielen weiteren verfolgt werden.

Wer weiß, womöglich gibt es irgendwann auch ein Spin-off, das sich mit einem speziellen Charakter befasst?

Das ist die Besetzung von „Sex Education“

Im Laufe der Staffeln gab es immer wieder Veränderungen in der Besetzung von „Sex Education“. Einige Schauspieler blieben uns jedoch von Anfang an erhalten. Ob diese für Staffel 5 zurückkehren würden, steht aber nicht fest. Lediglich Ncuti Gatwa, der Eric Effiong spielt, und Emma Mackey, die die Rolle der Maeve Wiley übernimmt, gaben bereits ihren Ausstieg bekannt, bevor klar war, ob Staffel 5 kommen wird. Wer über die Jahre zum festen Cast der Serie gehörte, seht ihr in der Besetzungsliste:

Darsteller – Rolle