Fast auf den Tag genau zwei Jahre nachdem Staffel 3 von „Sex Education“ auf Netflix veröffentlicht wurde, erscheint die Fortsetzung der britischen Serie. Darin begegnen Otis und Eric neuen Schwierigkeiten auf dem Cavendish Sixth Form College. Sie erleben einen Kulturschock: Waren die Schülerinnen und Schüler der Moordale Secondary School gar nicht so progressiv, wie gedacht?

Hier erfahrt ihr, was ihr über Start, Handlung, Folgen, Trailer und Besetzung von „Sex Education“ Staffel 4 wissen müsst.

Wann startet „Sex Education“ Staffel 4 auf Netflix?

Netflix hat den Start von „Sex Education“ Staffel 4 auf Instagram angekündigt. Das konkrete Erscheinungsdatum der Serie ist Donnerstag, 21.09.2023.

Wie gewohnt, steht auch diese Neuerscheinung am Startdatum ab 9 Uhr auf dem Streamingdienst zur Verfügung.

Wie viele Folgen umfasst Staffel 4?

Wie alle bisherigen Staffeln umfasst auch Staffel 4 insgesamt acht Episoden. Diese werden erwartungsgemäß wieder jeweils eine Länge von ca. einer Stunde haben.

Worum geht es in Staffel 4 von „Sex Education“?

Nachdem die Moordale Secondary School geschlossen wurde, erleben Otis und Eric nun neue Schwierigkeiten auf dem Cavendish Sixth Form College. Während Otis nervös ist, seine neue „Therapie-Klinik“ aufzubauen, betet Eric einfach nur, dass die beiden Freunde nicht weiterhin Loser sind. Doch für die Moordale-Schülerinnen und Schüler, die dachten, sie wären progressiv, ist Cavendish ein Kulturschock. Im kommunalen Garten gibt es tägliche Yogastunden, überall herrscht ein starker Nachhaltigkeits-Vibe und es gibt eine Gruppe, die beliebt ist, weil sie nett ist?

So ist auch Vivien verwirrt von dem Ansatz des Colleges, der so gar nicht wettbewerbsorientiert ist. Jackson hat währenddessen immer noch Schwierigkeiten, über Cal hinwegzukommen. Aimee versucht sich neuerdings an der Kunst und Adam ringt damit, ob der gewöhnliche Bildungsweg für ihn geeignet ist. Währenddessen lebt Maeve in den USA ihren Traum. An der Wallace University wird sie von Kult-Autor Thomas Molloy unterrichtet. Otis kann sie immer noch nicht vergessen. Gleichzeitig muss er sich auch damit abfinden, nicht mehr das einzige Kind zu Hause zu sein – und auch nicht der einzige Therapeut auf dem Campus.

Am Ende von Staffel 3 geht Maeve (Emma Mackey) in die USA. Was bedeutet das für ihre Beziehung mit Otis (Asa Butterfield)?

© Foto: Sam Taylor/Netflix

Das ist der Trailer zu „Sex Education“ Staffel 4

Netflix kündigte Staffel 4 von „Sex Education“ direkt mit einem Teaser an. Gut eine Woche vor dem Start folgte dann der offizielle Trailer:

Die Besetzung von „Sex Education“ Staffel 4 im Überblick

Für die vierte Staffel werden einige Schauspieler zurückkehren, die man bereits aus den vorherigen Folgen kennt. Auch Emma Mackey ist wieder dabei, obwohl ihr Charakter Maeve in die USA gezogen ist. Netflix hat jedoch auch einige neue Darsteller angekündigt, die den Cast von Staffel 4 vervollständigen. Wer dazu gehört, seht ihr in der Besetzungsliste:

Schauspieler – Rolle