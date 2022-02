FC Sevilla gegen Dinamo Zagreb: In der K.o.-Phase der Europa League treffen die beiden Mannschaften am Donnerstag, 17.02.2022, aufeinander. Nach dem Champions League-Aus des FC Sevilla folgte der „Abstieg“ in die Euro League, Zagreb qualifizierte sich als Tabellenzweiter der Gruppe H. Hier erfahrt ihr alles zur Übertragung im TV und Stream.

Wo wird das Play-off-Spiel zwischen Sevilla und Dinamo Zagreb live im TV übertragen?

und übertragen? Gibt es eine kostenlose Übertragung im Livestream ?

? Alle Infos zur Übertragung der Partie in der Europa League bekommt ihr hier.

Europa League – Sevilla gegen Zagreb Übertragung: Uhrzeit, Datum, Spielort

Das Spiel zwischen Sevilla und Zagreb findet am Donnerstag, den 17.02.2022, um 21:00 Uhr im Ramon Sanchez Pizjuan Stadion in Sevilla statt.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : FC Sevilla, Dinamo Zagreb

: FC Sevilla, Dinamo Zagreb Wettbewerb : Europa League, K.o.-Runden-Play-off

: Europa League, K.o.-Runden-Play-off Datum und Uhrzeit : 17.02.2022, 21:00 Uhr

: 17.02.2022, 21:00 Uhr Spielort : Ramon Sanchez Pizjuan Stadion, Sevilla

: Ramon Sanchez Pizjuan Stadion, Sevilla Schiedsrichter: Marco Guida (Italien)

FC Sevilla vs. Dinamo Zagreb: Läuft das Europa League Spiel live im TV?

Das Spiel Sevilla vs Zagreb wird nicht im Free-TV übertragen. Die Rechte für die Partie hat sich der Streamingdienst RTL+ gesichert. Dort wird die Begegnung live und in voller Länge übertragen.

Sevilla gegen Zagreb: Gibt es eine kostenlose Übertragung im Stream?

Einen kostenlosen Live-Stream für das Europa League-Spiel wird es nicht geben. Der Pay-TV Sender RTL+ zeigt die Partie im Stream, allerdings kostenpflichtig.

Alle Infos zur Übertragung FC Sevilla gegen Dinamo Zagreb am 17.02.2022 um 21:00 Uhr:

Sevilla gegen Dinamo Zagreb live: Kosten für RTL+

RTL+ (früher TVNOW) kann für einen Monat kostenlos getestet werden. Danach werden monatlich 4,99 fällig. Das Abo ist jederzeit monatlich kündbar.