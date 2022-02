RB Leipzig gegen Real Sociedad San Sebastian: In der K.o.-Phase der Europa League treffen die beiden Mannschaften am Donnerstag, 17.02.2022, das erste Mal überhaupt aufeinander. Nach dem Champions League-Aus von RB folgte der „Abstieg“ in die Europa League, San Sebastian qualifizierte sich als Tabellenzweiter der Gruppe B. Hier erfahrt ihr alles zur Übertragung im TV und Stream.

Wo wird das Play-off-Spiel zwischen dem RB Leipzig und San Sebastian live im TV übertragen?

übertragen? Gibt es eine kostenlose Übertragung im Stream ?

? Alle Infos zur Übertragung der Partie in der Europa League bekommt ihr hier.



Europa League – RB Leipzig vs. Real Sociedad Übertragung: Uhrzeit, Datum, Spielort

Das Spiel zwischen RB Leipzig und San Sebastian findet am Donnerstag, den 17.02.2022, um 21:00 Uhr in der Red Bull Arena in Leipzig statt.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : RB Leipzig, Real Sociedad San Sebastian

: RB Leipzig, Real Sociedad San Sebastian Wettbewerb : Europa League, K.o.-Runden-Play-off

: Europa League, K.o.-Runden-Play-off Datum und Uhrzeit : 17.02.2022, 21:00 Uhr

: 17.02.2022, 21:00 Uhr Spielort : Red Bull Arena, Leipzig

: Red Bull Arena, Leipzig Schiedsrichter: Cüneyt Cakir (Türkei)

RB Leipzig gegen San Sebastian: Läuft das Europa League Spiel live im Free-TV?

Fans der beiden Mannschaften können sich freuen: Das Europa League-Spiel zwischen RB Leipzig und San Sebastian wird live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Der Free-TV Sender RTL hat sich die Rechte gesichert und überträgt das Spiel ab 20:15 Uhr live im TV. Moderatorin ist Laura Papendick mit dem Experten Karl-Heinz Riedle.

Leipzig vs. San Sebastian: Gibt es eine kostenlose Übertragung im Stream?

Einen kostenlosen Live-Stream für das Europa League Spiel wird es leider nicht geben. Der Pay-TV Sender RTL+ zeigt die Partie im Stream und auch bei RTL HD (Zattoo) kann das Spiel zwischen RB Leipzig und Real Sociedad gestreamt werden, bei beiden Anbietern ist die Übertragung allerdings kostenpflichtig.

Alle Infos zur Übertragung RB Leipzig vs. Real Sociedad am 17.02.2022 um 21:00 Uhr:

Free-TV: RTL

RTL Pay-TV: -

- Livestream: RTL+, RTL HD (Zattoo)

RB Leipzig gegen San Sebastian live: Kosten für RTL+

RTL+ (früher TVNOW) kann für einen Monat kostenlos getestet werden. Danach werden monatlich 4,99 fällig. Das Abo ist jederzeit monatlich kündbar.