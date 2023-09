Dieser Familienfilm aus Österreich hat es in sich: Am 13. September 2023 läuft „Seine Mutter und ich“ im Ersten. Im Mittelpunkt der Komödie steht Marie, verliebt und verheiratet mit Pilot Hubert. Das Glück der beiden wird gekrönt von Maries Schwangerschaft. Alles könnte perfekt sein, wäre da nicht Huberts Mutter Leopoldine, der Albtraum jeder Schwiegertochter. Doch gegen die Intrigen der Mutter gibt sich Marie nicht geschlagen...

Wann läuft der Film? Worum geht es genau und wer spielt mit? Hier findet ihr alle Infos rund um Sendetermine, Handlung, Besetzung und Co. im Überblick.

Wann läuft „Seine Mutter und ich“?

„Seine Mutter und ich“ lief erstmals im Juni 2010 im Ersten. Jetzt zeigt der Sender die Komödie erneut zur Primetime im Rahmen des „FilmMittwoch im Ersten“. Zudem wird sie später noch einmal wiederholt.

Die Sendetermine und Sendezeiten im Überblick:

Mittwoch, 13.09.2023, um 20:15 Uhr

Donnerstag, 14.09.2023, um 00:15 Uhr

Gibt es den Film auch als Stream in der ARD-Mediathek?

Wer „Seine Mutter und ich“ verpasst, sollte Glück haben: Für gewöhnlich stehen die Filme des „FilmMittwoch im Ersten“ immer auch in der ARD-Mediathek zur Verfügung. Dort könnt ihr sie im Anschluss als Wiederholung streamen.

Worum geht es in „Seine Mutter und ich“?

Marie ist angekommen: In Pilot Hubert hat sie ihr persönliches Glück gefunden. Nur die Nähe zu seiner Mutter Leopoldine stört das Liebesglück. Die hätte sich für ihren Sohn nämlich eine andere Frau gewünscht und lässt das Marie auch gerne spüren. Das hält das junge Ehepaar nicht davon ab, gemeinsam zu Leopoldine zu ziehen, als Huberts Vater stirbt.

Doch statt des erhofften Zusammenwachsens als Familie folgt die Eskalation zwischen den beiden Frauen. Während Hubert mehr in der Luft als zu Hause ist, findet Marie in Gemeindearzt Georg und in der Ex-Geliebten von Huberts Vater, Rosa, Verbündete. So stößt sie auf ein Familiengeheimnis, das sich als ihr großer Trumpf herausstellt...

Das ist die Besetzung von „Seine Mutter und ich“

Die österreichische Sängerin und Schauspielerin Marianne Mendt übernimmt die Rolle des „Schwiegermonsters“. An ihrer Seite sind einige weitere Darstellerinnen und Darsteller zu sehen. Wer im Cast ist, seht ihr in der Besetzungsliste.

Rolle – Schauspieler

Leopoldine – Marianne Mendt

Marie – Muriel Baumeister

Hubert – Andreas Kiendl

Georg – Max von Thun

Rosa – Ulli Maier

Franz – Michael König

Bebé – Stefanie Dvorak

Carla – Kitty Speiser

Fritz – Werner Prinz

Frau Morawa – Christine Ostermayer

Woher wir den Regisseur Wolfgang Murnberger kennen

Den Wiener Wolfgang Murnberger kennt man unter anderem aufgrund des Films „Der Knochenmann“. Auch hier setzte der Regisseur auf viel schwarzen Humor. Für „Seine Mutter und ich“ arbeitete er erstmals mit Drehbuchautorin Ulrike Schwarzenberger zusammen. Die ist bekannt für starke Frauenrollen, die es krachen lassen.

Wann und wo wurde „Seine Mutter und ich“ gedreht?

Die Komödie wurde im Mai und Juni 2009 in Österreich gedreht. Die Drehorte lagen in der Hauptstadt Wien. Über konkrete Locations ist allerdings nichts bekannt.