Dieses Jahr wird zum 14. Mal die RTL-Show „Schwiegertochter gesucht“ ausgestrahlt. Die Moderatorin Vera Int-Veen ist mit ihrem pinken Wohnwagen unterwegs und versucht Partnerinnen für die Single-Kandidaten zu finden. Mit dabei sind auch die Mütter der Teilnehmer, denn die nehmen jetzt das Ruder in die Hand.

Am Sonntag, 7. März 2021, geht die Kennenlern-Show um 19:05 Uhr bei RTL los. Nach der Vorstellung der Singles können sich interessierte Frauen und Herren dann bewerben.

Das sind die Kandidaten bei „Schwiegertochter gesucht“ 2021

Insgesamt 13 Männer hoffen auf die große Liebe durch ihre Teilnahme an „Schwiegertochter gesucht“. Dieses Jahr sind gleich zwei Brüder-Paare dabei. Wer die Kandidaten sind, seht ihr hier:

Marc

Marc aus der Oberpfalz ist seit zwei Jahren Single und möchte endlich eine Partnerin finden, mit der er eine Familie gründen kann. Mit dabei ist seine Mama Christa und Hund Charly. Der 46-Jährige sagt selbst: „Eine Frau kann mit Humor, einem tollen Lachen und ausdrucksvollen Augen mein Herz erobern.“

Marc ist aus der Pfalz.

© Foto: TVNOW

Gerhard

Der 37-jährige Gerhard ist nebenberuflich Hochzeitsredner, doch er selbst hat noch keine Frau für die Ehe gefunden. Gemeinsam mit Mama Karin will er das ändern. Bei einem Traum-Date wünscht er sich: „Auch wenn ich nicht der größte Romantiker bin, würde ich mit einer Frau gerne bei einem Glas Wein und italienischem Essen den Sonnenuntergang genießen und einfach relaxen.“

Gerhard lebt in Oberbayern.

© Foto: TVNOW

Maik

Die Insel Rügen war wohl zu klein, dass Maik seine große Liebe dort findet. Dabei wünscht der 40-Jährige sich nichts sehnlicher als eine Frau und eine Familie. Maiks größter Wunsch: „Ich möchte endlich meine große Liebe finden und eine Familie gründen. Die Frau darf gerne auch ein Kind mit in die Beziehung bringen.“

Maik wohnt auf Rügen.

© Foto: TVNOW

Nico

Der 24-jährige Nico sucht im Gegensatz zu den anderen Teilnehmern einen Traummann. Zusammen mit Mama Susanne sucht der Profitänzer einen Partner: „Bei meinem Traummann ist mir eine positive Ausstrahlung ganz wichtig. Ich lache gerne, das muss er auch können. Und ich brauche jemanden, der mit mir diskutieren kann. Ich suche einen Mann, mit dem ich eine Zukunft planen und alt werden kann.“

Nico kommt aus Westfalen.

© Foto: TVNOW

Ben (23) und Mike (29)

Die Brüder Ben (23) und Mike (29) aus Luxemburg hatten selbst noch keine Erfolge in der Liebe. Jetzt soll Mama Mireille helfen. Ben hat schon eine genaue Vorstellung: „Ich mag eher ruhigere Frauen. Meine Traumfrau sollte offen und bodenständig sein - und sie sollte natürlich auch Verständnis für meine Arbeitszeiten haben.“

Mike stellt sich die Frau seiner Träume so vor: „Ich steh auf temperamentvolle Frauen, die mit beiden Beinen im Leben stehen. Meine Traumfrau sollte kinderlieb und ein Familienmensch sein. Meine Partnerin darf gerne Power und weibliche Kurven haben.“

Ben und Mike wohnen in Luxemburg.

© Foto: TVNOW

Matthias und Christian

Die Brüder Matthias (45) und Christian (51) aus Bremen hatten noch kein Glück in der Liebe. Zusammen schafft man mehr und so suchen sie mit ihrer Mutter Ursula im Fernsehen Partnerinnen. Christians Traumfrau sollte „lebensmutig, unternehmungsfreudig und keine Kostverächterin (sein). Perfekt wäre es, wenn sie auch noch eine Familie gründen und den Rest des Lebens mit mir verbringen möchte.“

Matthias’ perfektes Date sähe so aus: „Mein Traum-Date stelle ich mir am Strand vor. Bei Sonnenuntergang zusammen im Strandkorb sitzen, sich fest in den Armen halten und den Sonnenuntergang genießen.“

Christian und Matthias kommen aus Bremen.

© Foto: TVNOW

Christian

Zwei gescheiterte Ehen hat der 47-Jährige schon hinter sich, jetzt will er es nochmal probieren. Christians Wunsch: „Mein größter Traum wäre es, irgendwann einen Camping-Bus umzubauen und einfach loszufahren. Natürlich zusammen mit der richtigen Partnerin, die sich mit mir gemeinsam auf dieses Abenteuer einlässt.“

Christian kommt aus Niederbayern.

© Foto: TVNOW

Tobias

Auch Tobias sucht mit seiner Mutter Marianne eine geeignete Partnerin. Eigentlich entertaint der 45-Jährige gerne, aber eine Frau konnte er mit seinen Talenten noch nicht überzeugen. Tobias ist aufgeschlossen: „Meine Traumfrau sollte liebevoll, aufgeschlossen und humorvoll sein. Die Optik ist für mich zweitrangig, es kommt mir eher auf den Charakter an.“

Tobias wohnt im Münsterland.

© Foto: TVNOW

Arne

Arne aus Oberbayern ist leidenschaftlicher Tänzer und wünscht sich eine Frau, die ordentlich Schwung in sein Leben bringt. Mit Hilfe seiner Familie sucht der 40-Jährige jetzt eine Frau. Mama Erikas größter Wunsch: „Ich wünsche mir für Arne, dass er eine Frau findet, mit der er glücklich ist, mit der er harmoniert und die ihn bedingungslos liebt.“

Arne kommt aus Oberbayern.

© Foto: TVNOW

Nic

Nic (25) steht mit beiden Beinen im Leben, aber zum Glücklichsein fehlt ihm noch die richtige Partnerin. Nics größter Wunsch: „Mein größter Traum ist, dass ich wirklich eine Frau finde, die mich genauso sehr liebt, wie ich sie liebe. Ich hoffe, dass wir zusammen glücklich werden und Kinder bekommen – und zusammen die Welt erkunden, denn ich liebe das Reisen.“

Nic wohnt in Berlin.

© Foto: TVNOW

Andy

Andy ist pädagogischer Mitarbeiter in einer Einrichtung für Behinderte, lebt in Ostfriesland und ist schon seit 2017 Single. Der sportliche Mann sucht eine Partnerin, die seine Hobbys teilt, wie das Joggen, Spinning und Triathlon. Ansonsten ist der 49-Jährige gerne auf Reisen und selbst sagt er: „Ich wünsche mir eine attraktive Frau, die fest im Leben steht. Toll wäre es, wenn sie sportlich, aktiv, unternehmungslustig und spontan ist. Ich suche eine Frau, mit der ich schöne Dinge teilen und gemeinsame Erinnerungen schaffen kann.“