Freitags laufen regelmäßig neue Spielfilme im Ersten und so erwartet die ARD-Zuschauer auch in dieser Woche ein romantischer Film: „Schon tausendmal berührt“ läuft am 28.01.2022 zur Primetime. Darin kommt eine Rechtsanwältin unverhofft in die Schusslinie zwischen ihrem Mandanten und ihrem alten Freund Florian. Wie sie diesen Zwiespalt meistert, wird sich zeigen.

Worum geht es genau? Wer sind die Schauspieler im Cast? Handlung, Sendetermine, Mediathek, Wiederholung, Darsteller und Co. – alle Infos zum ARD-Spielfilm.

„Schon tausendmal berührt“: ARD-Sendetermine

Der ARD-Spielfilm „Schon tausendmal berührt“ wird am Freitag, 28. Januar 2022, zur Primetime im Ersten ausgestrahlt und später einmal wiederholt.

Die Sendetermine im Überblick:

Freitag, 28.01.2022 um 20:15 Uhr

Samstag, 29.01.2022, um 01:15 Uhr im Ersten

„Schon tausendmal berührt“: ARD-Mediathek

27.01.2022, in der Stream verfügbar. „Schon tausendmal berührt“ ist bereits einen Tag vor der Ausstrahlung, am, in der ARD Mediathek online. Anschließend ist der Film drei Monate lang imverfügbar.

„Schon tausendmal berührt“: Handlung

Die Rechtsanwältin Ella Wolf trifft auf der Hochzeit ihrer besten Freundin auf ihren alten Schulfreund und Biobauern Florian. Die beiden verstehen sich sehr gut und kommen einander nahe.

Als Ella wegen eines Mandanten einige Wochen später zurück in ihr Heimatdorf kommt, hat sie zwei Nachrichten im Gepäck. Eine, die Flo wohl erfreuen wird und eine, die die Idylle seiner Heimat in Gefahr bringt. Ella ist unverhofft von Florian schwanger und muss ihm gleichzeitig beichten, dass sie im Auftrag einer großen Firma ein Bauprojekt durchsetzen soll, dass sich gegen die Bürgerinitiative, die Flo anführt, richtet.

Da Ella keine der beiden Parteien vor den Kopf stoßen möchte, versucht sie diplomatisch zu bleiben, was sich als schwierig herausstellt.

Ella und Flo kommen sich in „Schon tausendmal berührt“ immer näher.

© Foto: ARD Degeto / Kerstin Stelter

„Schon tausendmal berührt“: Darsteller

Eine Übersicht zu den Schauspielern in „Schon tausendmal berührt“ samt ihren Rollen findet ihr hier: