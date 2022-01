Der Freitag im Ersten begeistert die Zuschauer jede Woche mit unterhaltsamen Spielfilmen. Auch am 21.01.2022 kommt ein neuer Film in der ARD. Die Romanze „Eine Liebe später“ handelt von der jungen Physiotherapeutin Julika, die ihr Leben nach dem Tod ihres Mannes als alleinerziehende Witwe bestreitet und sich unerwartet in einen Stadtführer verliebt...

Worum geht es genau? Wann läuft der Liebesfilm? Wer sind die Schauspieler? Sendetermine, ARD-Mediathek, Wiederholung, Besetzung und Co. – alle Infos zur Ausstrahlung von „Eine Liebe später“.

„Eine Liebe später“: Sendetermine und Sendezeit

Der Spielfilm „Eine Liebe später“ läuft am Freitag, 21.01.2021, zur Primetime im Ersten und wird anschließend noch einmal wiederholt.

Die Sendetermine im Überblick:

Freitag, 21.01.2022, um 20:15 Uhr im Ersten

Samstag, 22.01.2022, um 01:20 Uhr im Ersten

„Eine Liebe später“: ARD-Mediathek

Wer keinen Fernseher hat oder den Film gerne zu einem anderen Zeitpunkt nochmal ansehen möchte, kann ihn in der ARD-Mediathek streamen. „Eine Liebe später“ ist dort drei Monate nach der Ausstrahlung verfügbar.

„Eine Liebe später“: Handlung

Die Physiotherapeutin Julika ist junge Mutter zweier Kinder und seit zwei Jahren Witwe. Seither lebt sie mit ihren Kindern auf dem Grundstück ihrer Schwiegereltern.

Als sie den Tourguide Konstantin kennenlernt, der eigentlich nicht der Typ für eine feste Beziehung zu sein scheint, fühlt sie sich wieder wie frisch verliebt. Allerdings ist das ein Problem für ihre Schwiegereltern Georg und Christa, denn Konstantins Auftauchen bringt Chaos in die eingespielte Familie. Zudem befürchten sie, dass Julika ihren Sohn Michi durch ihn vergisst. Als die Sache zwischen den beiden immer ernster wird, muss eine Lösung her.

Julika und Stadtführer Konstantin verlieben sich ineinander.

© Foto: ARD Degeto / Georges Pauly

„Eine Liebe später“: Darsteller

Wer sich für den Cast des ARD-Films interessiert, kann die Schauspieler mit ihren Rollen in der Auflistung nachlesen.

Rolle – Darsteller