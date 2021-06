Auch im Juli und August lädt Sänger Andy Borg wieder zu seiner Musikshow in sein Weinstuben-Studio. Schlagerstars, Unterhaltung und eine gesellige Runde warten auf die Zuschauer. Mit seinen Gästen, so schreibt der SWR in einer Mitteilung zur Sendung, präsentiert Andy Borg „Schlager-Hits, Volksmusik und die schönsten Evergreens.“ Außerdem werden auch Musikwünsche aus dem Publikum erfüllt.

Sendetermine, Sendezeit, Gäste und Moderator – Alle Infos findet ihr hier.

„Schlagerspaß mit Andy Borg“: Wann ist die nächste Sendung?

Das sind die Daten der nächsten Sendung von „Schlagerspaß mit Andy Borg“: Wann ist die neue Folge im TV zu sehen?

Wann? Samstag, 10.07.2021

„Schlagerspaß mit Andy Borg“: Die Sendetermine im SWR

Das sind die nächsten, für 2021 bekannten Sendetermine von „Schlagerspaß mit Andy Borg“ im SWR:

Das sind die Gäste der neuen Folge „Schlagerspaß mit Andy Borg“

In der neuen Folge von „Schlagerspaß mit Andy Borg“ am 10.07.2021 sind laut SWR unter anderem folgende Künstler dabei:

Stefanie Hertel mit ihrem Vater Eberhard

Claudia Jung

Laura Wilde

Olaf

Der Flipper

Johannes Kalpers

Andy Anderson

Das Bodensee-Quintett

Zudem erfüllt Andy Borg wieder die Musikwünsche der Zuschauerinnen und Zuschauer.



Die Troglauer treten als Gäste bei „Schlagerspaß mit Andy Borg“ auf.

© Foto: SWR/Kimmig/Kerstin Joensson



In seiner Mitteilung gibt der SWR bereits einen kleinen Einblick zur Sendung vom 10.07.2021 und verrät Details über die Gäste der Juli-Ausgabe: Stefanie Hertel wird gemeinsam mit ihrem Vater Eberhard auftreten - zusammen singen sie ein Medley. Außerdem liest die Sängerin einen Fan-Brief für Gastgeber Andy Borg vor. Sängerin Claudia Jung ist ebenfalls im Juli zu Gast bei Andy Borg. Sie brachte ihr erstes Album 1986 heraus: „Ich war Arzthelferin, Fotolaborantin, Reiseleiterin und hab' im Büro gearbeitet“, beschreibt sie ihre „längere Phase der Selbstfindung“ zum Schlager-Star gegenüber dem SWR. Laura Wilde erbte laut SWR-Mitteilung die Musikalität von ihren hessischen Eltern und die Lebensfreude von ihrer ungarischen Oma. Sie wird die Zuschauer mit einem Urlaubshit nach Griechenland entführen. Sänger Johannes Kalpers erfüllt den Musikwunsch einer Zuschauerin. Andy Anderson, der Sänger der Originalbesetzung von „Mademoiselle Ninette“ von „The Soulful Dynamics“ ist mit seiner Ehefrau zu Gast. Fröhliche Stimmung komme auch vom „Bodensee-Quartett“, so der SWR.

„Schlagerspaß mit Andy Borg“: Wiederholung in der Mediathek

Den großen „Schlagerspaß mit Andy Borg" verpasst? Kein Problem: In der Mediathek der ARD finden sich alte Folgen der Sendung und Wiederholungen. Den Link zur Mediathek der Sendung findet ihr hier.

Einzelne Sendungen, wie die Folge vom 04.04.2021, gibt es auch auf Youtube zu sehen.

Youtube

„Schlagerspaß mit Andy Borg“: Aktuell ohne Gäste im Publikum

SWR im Juni in einer Mitteilung bekanntgab. Demnach hat der Sender entschieden, „bis auf Weiteres aufgrund der Corona-Pandemie und der Vorgaben der Gesundheitsbehörden sowie der Empfehlungen des Robert Koch-Instituts sämtliche Studioproduktionen ohne Zuschauer*innen vor Ort durchzuführen“. Die aktuellen Aufzeichnungen von „Schlagerspaß mit Andy Borg“ fanden ohne Studiopublikum statt, wie derim Juni in einer Mitteilung bekanntgab. Demnach hat der Sender entschieden, „bis auf Weiteres aufgrund der Corona-Pandemie und der Vorgaben der Gesundheitsbehörden sowie der Empfehlungen des Robert Koch-Instituts sämtliche Studioproduktionen ohne Zuschauer*innen vor Ort durchzuführen“. Hier geht es zu der Meldung des SWR.

„Schlagerspaß mit Andy Borg“: Der Moderator und Sänger im Kurzporträt

Hier findet ihr alle wichtigen Infos zu Andy Borg in der Übersicht:

Name: Adolf Andreas Meyer

Adolf Andreas Meyer Alter: 60

60 Größe: 1,60 m

1,60 m Geburtstag: 02.11.1960

02.11.1960 Sternzeichen : Skorpion

: Skorpion Geburtsort: Wien, Österreich

Wien, Österreich Staatsangehörigkeit: Österreichisch

Österreichisch Beruf: Moderator, Sänger

Moderator, Sänger Frau: Birgit Borg

Birgit Borg Kinder: Jasmin Borg, Patrick Borg

Jasmin Borg, Patrick Borg Facebook: official.andy.borg