Schlager-Fans dürfen sich freuen! An diesem Samstag, 3. Juni 2023, um 20:15 Uhr geht es endlich wieder in die beliebte Weinstube. Die neue Folge wird im SWR und im SR ausgestrahlt. In der Show „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ lädt der Moderator und Sänger wieder zahlreiche Gäste ein und feiert mit seinem Publikum Schlager, Evergreens und Kult-Hits.

Wann genau kommt die nächste Sendung?

Gibt es eine Wiederholung?

Ist die neue Folge in der Mediathek verfügbar?

verfügbar? Wer sind die Gäste?

Die Sendetermine und weitere Infos findet ihr in diesem Überblick zur beliebten Musik-Sendung mit Andy Borg.

Das sind die Gäste von Andy Borg am 3. Juni 2023

Wer ist in der neuen Ausgabe von „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ im Juni dabei? Das sind seine Gäste:

The MICCI's

Die Amigos

Peggy March

Michael Morgan

Rudy Giovannini

Ramon Roselly

Die Joglländer

Stadtkapelle Offenburg

„Schlager-Spaß mit Andy Borg“: Weitere Sendetermine

Fast einmal im Monat ist der Samstagabend im SWR für den Schlager reserviert. Das sind die nächsten Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

3. Juni 2023, 20:15 Uhr (SWR, SR)

17. Juni 2023, 20:15 Uhr (SWR, SR)

„Schlager-Spaß mit Andy Borg“ in der Mediathek nachschauen

Wer den „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ im Fernsehen verpasst, muss nicht traurig sein: Nach der Ausstrahlung im TV ist die aktuelle Sendung in der ARD Mediathek einen Monat lang kostenlos als Stream verfügbar.

„Schlager-Spaß mit Andy Borg“: Wie läuft die Show ab?

Sendung „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ Monat für Monat. Die Kulisse der Show ist dabei eine gemütliche Weinstube – einmalig im deutschen Fernsehen. Dort geht Schlagerstar Musik hören, gemeinsam einen unterhaltsamen Abend verbringen, plaudern und in Erinnerungen schwelgen: Das verspricht die beliebte„Schlager-Spaß mit Andy Borg“ Monat für Monat. Die Kulisse der Show ist dabei eine gemütlicheeinmalig im deutschen Fernsehen. Dort geht Schlagerstar Andy Borg mit seinen Gästen und den Zuschauern auf eine Zeitreise mit Volksmusik und Schlagern. Gleichzeitig gewährt er einen Einblick in den Schlager von heute.

Gibt es noch Tickets für „Schlager-Spaß mit Andy Borg“?

Trotz vieler zurückgenommener Corona-Maßnahmen wird die Show weiterhin noch ohne Studio-Publikum statt. Wann es also wieder Tickets zu bestellen gibt, ist derzeit nicht bekannt.

„Schlager-Spaß mit Andy Borg“: Videos